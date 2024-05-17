Anne Bebek İlişkisini Güçlendirecek 11 Etkili İletişim Yolu

Anne ve bebek arasındaki en kutsal iletişim yöntemlerinden biri emzirmektir. Emzirmek, fiziksel olduğu kadar duygusal bir bağın kurulmasına da yardımcı olur. Annenin kokusu, yumuşaklığı ve sarma hissi, bebeğin pek çok açıdan daha sağlıklı gelişimine destek olur. Bu nedenle emzirmelerin tutarlı olması, bu esnada bebekle göz teması kurulması ve ona karşı sabırlı davranılması, arada kurulan bağı çok daha güçlü hale getiren eylemlerdir.