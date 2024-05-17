Anne Bebek İlişkisini Güçlendirecek 11 Etkili İletişim Yolu
Anne Bebek İlişkisini Güçlendirecek 11 Etkili İletişim Yolu
Anne bebek arası ilk ilişki, bebeğin anne rahmine düşmesiyle birlikte başlar. Çünkü bebeğin gelişerek dünyaya gelmesini sağlayan annedir. İkili arasındaki bu güçlü bağ bebek doğduktan sonra iyice pekişir. Aradaki iletişim ne kadar güçlü olursa, bebeği emzirmek, sağlıklı büyütmek ve beslemek de o kadar kolaylaşır. Dolayısıyla doğuştan gelen bu iletişimi daha sağlıklı ve güçlü hale getirmek için uygulanabilecek birkaç yöntem bulunur.
İşte sağlıklı iletişimin temellerini atarken dikkat edilmesi gerekenler!
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1. Konuşmak
2. Doğru Konuşmak
3. Kitap Okumak
4. Oyun Oynamak
5. Fiziksel Temas
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6. Göz Teması
7. Dinlemek
8. Yumuşak Tepkiler Vermek
9. Emzirmek
10. Şarkı Söylemek
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