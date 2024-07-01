Ankara Gar Katliamı Davası Sanığına 102 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin, 10'u tutuklu 16'sı firari 26 sanığın yargılandığı davanın 26'ıncı duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 9 sanığı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Erman Ekici'yi ise 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.