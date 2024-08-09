Animasyonlardan Bildiğimiz En Güzel Dostluklar
Animasyonlardan Bildiğimiz En Güzel Dostluklar
Animasyon filmleri, hepimizin içini ısıtan, bize çocukluğumuzu hatırlatan ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu gösteren hikayelerle dolu. Kimimiz bu filmleri izlerken kahkahalarla güldü, kimimiz gözyaşlarını tutamadı. Ama hepimiz o dostluk hikayelerinde bir parça kendimizi bulduk. İşte animasyonlardan bildiğimiz en güzel dostluk hikayeleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Woody ve Buzz Lightyear - Oyuncak Hikayesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Shrek ve Eşek - Shrek
3. Marlin ve Dory - Kayıp Balık Nemo
4. Mike ve Sulley - Sevimli Canavarlar
5. Timon ve Pumbaa - Aslan Kral
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Anna ve Elsa - Karlar Ülkesi
7. Po ve Öfkeli Beşli - Kung Fu Panda
8. Carl ve Russell - Yukarı Bak
9. Hiro ve Baymax - 6 Süper Kahraman
10. Ralph ve Vanellope - Ralph ve İnternet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın