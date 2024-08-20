Animasyonlardan Asla Unutamadığımız En Duygusal 10 An

Filmin başlangıcındaki bu sahne, Marlin'in ne kadar büyük bir kayıp yaşadığını ve Nemo'yu bulmak için neden bu kadar kararlı olduğunu anlamamızı sağlıyor. Okyanusun derinliklerinde geçen bu trajik olayda Marlin sadece karısını değil aynı zamanda Nemo hariç birkaç saniye önce çok heyecanlandığı 400'den fazla küçük yumurtayı da kaybediyor.