Animasyonlardan Asla Unutamadığımız En Duygusal 10 An
Animasyonlardan Asla Unutamadığımız En Duygusal 10 An
Sahneleriyle her yaştan insanın duygulandıran ve asla unutamadığımız en duygusal 10 animasyon filmi sahnesi! 🎬
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1. Up - Carl ve Ellie'nin hayat hikayesi
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2. The Lion King - Mufasa'nın ölümü
3. Toy Story 3 - Oyuncakların Incinerator sahnesi
4. Coco - Remember Me şarkısı
5. Finding Nemo - Marlin'in eşini ve yumurtalarını kaybetmesi
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