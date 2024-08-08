Animasyon Dünyasında Yaşamak İsteyeceğiniz 10 Muhteşem Yer

Büyüleyici ve hareketli bir şatoda geçen bu evren, inanılmaz maceralara bir kapı aralar. Howl'un bu muhteşem şatosu, sürekli yer değiştiren için de sayısız odaya sahip olan bir yerdir. Şatonun içinde kaybolup sırlarını keşfetmek çok eğlenceli olabilirdi!