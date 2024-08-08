Animasyon Dünyasında Yaşamak İsteyeceğiniz 10 Muhteşem Yer
Animasyon Dünyasında Yaşamak İsteyeceğiniz 10 Muhteşem Yer
Animasyon dünyasında yaşamak hayal gücümüzün oldukça ötesinde bir deneyim olurdu... Fantastik maceralara katılmak ve tadını çıkarmak kesinlikle gerçek olsaydık hayatımız boyunca unutamayacağımız deneyimleri sunardı...
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1. Karlar Ülkesi
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2. Ruhların Kaçışı
3. Adventure Time
4. My Neighbor Totoro
5. Avatar
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