Ani Elektrik Kesintisi Hard Diski Bozdu: 12 Çiftin Kına ve Düğün Videoları Yok Oldu
Ani Elektrik Kesintisi Hard Diski Bozdu: 12 Çiftin Kına ve Düğün Videoları Yok Oldu
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fotoğrafçılık yapan Nejat Kaskun'un hard diskinde ani bir elektrik kesintisi sonucu arıza meydana geldi. Arıza sonucu 12 çiftin düğün videoları kayboldu.
İddiaya göre Kaskun, 20 Temmuz akşamı düğün çekiminin ardından görüntüleri aktardığı sırada bir elektrik kesintisi sonucu hard diski arızalandı.
Kaskun, hard diskte bulunan videoları kurtarmak için İstanbul'daki 3 firmayla görüştü. Firmalardan ret cevabı alınca hard diski Rusya'da bulunan bir şirkete gönderdi.
Temmuz ayının başında evlenen Yusuf ve eşi Yonca Akbıyık, düğün videolarının 6 aydır teslim edilmediğini ve ellerinde sadece yakınlarının çektiği bir dans videosu olduğunu belirtti. Çift, durumdan dolayı oldukça mağdur olduklarını ve mutsuz olduklarını ifade etti.
Fotoğrafçı Nejat Kaskun, 12 çiftin düğün videolarını kurtarmak için 50 bin TL harcadığını belirtti. Hard diskte 'okuyucu kafa arızası' ve 'plakaların metal tozlaşması' nedeniyle veriler görüntülenemedi, ayrıca ani elektrik kesintisi nedeniyle 'devresel problem' olduğunu söyledi.
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Hard diskin kurtarılması için Türkiye'de bulunmayan bir teknoloji gerektiği ve bu yüzden Rusya'ya gönderildiği belirtildi. Normalde 36 saat süren veri kurtarma sürecinin 'devre problemi' nedeniyle daha uzun sürdüğü de söylendi.
Çözüm bulmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Kaskun, hard diskteki donanımsal problemlerin çözüldüğünü ve geriye yazılımsal problemlerin kaldığını belirtti.
Kaskun, fotoğrafların çiftlere teslim edildiğini, sadece düğün videolarının veri kurtarma merkezinde olduğunu ve herhangi bir şikayetin olmadığını söyledi.
Kaskun, 12 çift ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. İsteyenlere para iadelerini yaptıklarını belirtti. Bazılarının da videolarını alana kadar ödeme yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Videoları alır almaz, onları flash belleklere aktarıp çiftlere bilgi vereceğiz dedi.
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