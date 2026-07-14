Amerika - Türkiye Uçuşlarında Büyük İndirim: THY Yeni Bilet Kampanyasını Duyurdu

Seyahat severlerin bütçesini rahatlatmayı hedefleyen bu özel çalışma doğrultusunda, ekonomi sınıfında gidiş-dönüş seyahat edecek yolcular 650 dolardan başlayan fiyatlarla uçma şansı yakalayacak. Küresel ölçekte yoğun ilgi görmesi beklenen bu avantajlı tarifeler, hem tatil planı yapan gurbetçilere hem de Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen turistlere hitap ediyor.

Büyük ilgi uyandıran bu indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların biletlemelerini 13 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor. Yaklaşık iki haftalık bu kısıtlı satın alma döneminde temin edilen avantajlı biletler, ileri tarihli seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamındaki uçuşların ise 7 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Böylece yolcular, sonbahar ve kış dönemine denk gelen geniş bir zaman diliminde diledikleri gibi planlama yaparak Türkiye seyahatlerini çok daha ekonomik bir bütçeyle gerçekleştirebilecekler.