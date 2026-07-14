Amerika - Türkiye Uçuşlarında Büyük İndirim: THY Yeni Bilet Kampanyasını Duyurdu
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Kaynak: https://www.ekonomim.com/foto-galeri/...
Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan yolcular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Temmuz ayı içerisinde satın alınacak ekonomi sınıfı gidiş-dönüş biletleri, sonbahar ve kış dönemindeki uçuşlar için 650 dolardan başlayan cazip fiyatlarla satışa çıktı.
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Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları kapsayan yeni bir bilet kampanyasına imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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