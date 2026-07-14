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Amerika - Türkiye Uçuşlarında Büyük İndirim: THY Yeni Bilet Kampanyasını Duyurdu

Amerika - Türkiye Uçuşlarında Büyük İndirim: THY Yeni Bilet Kampanyasını Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 12:01
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Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan yolcular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Temmuz ayı içerisinde satın alınacak ekonomi sınıfı gidiş-dönüş biletleri, sonbahar ve kış dönemindeki uçuşlar için 650 dolardan başlayan cazip fiyatlarla satışa çıktı.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/foto-galeri/...
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Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları kapsayan yeni bir bilet kampanyasına imza attı.

Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları kapsayan yeni bir bilet kampanyasına imza attı.

Seyahat severlerin bütçesini rahatlatmayı hedefleyen bu özel çalışma doğrultusunda, ekonomi sınıfında gidiş-dönüş seyahat edecek yolcular 650 dolardan başlayan fiyatlarla uçma şansı yakalayacak. Küresel ölçekte yoğun ilgi görmesi beklenen bu avantajlı tarifeler, hem tatil planı yapan gurbetçilere hem de Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen turistlere hitap ediyor.

Büyük ilgi uyandıran bu indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların biletlemelerini 13 ile 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor. Yaklaşık iki haftalık bu kısıtlı satın alma döneminde temin edilen avantajlı biletler, ileri tarihli seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya kapsamındaki uçuşların ise 7 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Böylece yolcular, sonbahar ve kış dönemine denk gelen geniş bir zaman diliminde diledikleri gibi planlama yaparak Türkiye seyahatlerini çok daha ekonomik bir bütçeyle gerçekleştirebilecekler.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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