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Ameliyat Geçirdi: Uzak Şehir'in Minik Deniz'i Kuzey Gezer Hastaneden Yaptığı Paylaşımıyla Endişelendirdi

Ameliyat Geçirdi: Uzak Şehir'in Minik Deniz'i Kuzey Gezer Hastaneden Yaptığı Paylaşımıyla Endişelendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 19:36

Ekranların sevilen minik yıldızı Kuzey Gezer, bu kez oyunculuğuyla değil, hastaneden yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi! 

'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle izleyicilerin kalbini fetheden Gezer, geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerini endişelendirdi. Küçük yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kuzey'in sağlık durumu merak konusu oldu.

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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehirdeki Deniz karakteri, izleyicilerin dikkatini çekmiş, minik Kuzey tatlılığıyla ekran başındakileri kendine hayran bırakmıştı.

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehirdeki Deniz karakteri, izleyicilerin dikkatini çekmiş, minik Kuzey tatlılığıyla ekran başındakileri kendine hayran bırakmıştı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir konusu ve oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezon ekranlarda fırtına gibi esti. En dikkat çeken isimlerden biri ise 'Deniz' karakteriyle izlediğimiz minik oyuncu Kuzey Gezer oldu. Boyundan büyük oyunculuğuyla gözlerden resmen kalpler çıkaran Kuzey, set ekibinin de neşe kaynağı haline gelmişti!

Uzak Şehir dizisinde, Alya ve Boran’ın oğlu Deniz olarak karşımıza çıkan Kuzey Gezer daha önce Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterinin oğlu Halit Can'ı oynamıştı.

Henüz çok küçük olmasına rağmen oyunculuk kariyerine çoktan başlayan Kuzey geçtiğimiz gün hastaneden yapılan paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Henüz çok küçük olmasına rağmen oyunculuk kariyerine çoktan başlayan Kuzey geçtiğimiz gün hastaneden yapılan paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizinin en sevilen oyuncularından biri olan Kuzey'in geçirdiği operasyon sonrası yapılan paylaşım kısa sürede birçok yorum aldı.

Uzak Şehir'in minik oyuncusu Kuzey'in geçirdiği ameliyatın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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