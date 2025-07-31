Ameliyat Geçirdi: Uzak Şehir'in Minik Deniz'i Kuzey Gezer Hastaneden Yaptığı Paylaşımıyla Endişelendirdi
Ekranların sevilen minik yıldızı Kuzey Gezer, bu kez oyunculuğuyla değil, hastaneden yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi!
'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle izleyicilerin kalbini fetheden Gezer, geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerini endişelendirdi. Küçük yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kuzey'in sağlık durumu merak konusu oldu.
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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehirdeki Deniz karakteri, izleyicilerin dikkatini çekmiş, minik Kuzey tatlılığıyla ekran başındakileri kendine hayran bırakmıştı.
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Henüz çok küçük olmasına rağmen oyunculuk kariyerine çoktan başlayan Kuzey geçtiğimiz gün hastaneden yapılan paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Uzak Şehir'in minik oyuncusu Kuzey'in geçirdiği ameliyatın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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