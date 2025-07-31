Ameliyat Geçirdi: Uzak Şehir'in Minik Deniz'i Kuzey Gezer Hastaneden Yaptığı Paylaşımıyla Endişelendirdi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir konusu ve oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezon ekranlarda fırtına gibi esti. En dikkat çeken isimlerden biri ise 'Deniz' karakteriyle izlediğimiz minik oyuncu Kuzey Gezer oldu. Boyundan büyük oyunculuğuyla gözlerden resmen kalpler çıkaran Kuzey, set ekibinin de neşe kaynağı haline gelmişti!

Uzak Şehir dizisinde, Alya ve Boran’ın oğlu Deniz olarak karşımıza çıkan Kuzey Gezer daha önce Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterinin oğlu Halit Can'ı oynamıştı.