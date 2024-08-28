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Amasya'nın Su Problemi Haberinin, Pınar Deniz'in Sahil Fotoğrafıyla Paylaşılması Herkesin Kafasını Yaktı

Amasya'nın Su Problemi Haberinin, Pınar Deniz'in Sahil Fotoğrafıyla Paylaşılması Herkesin Kafasını Yaktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.08.2024 - 13:03

Sosyal medya ilginç bir yer. Amasya'nın 10 gün kalan su haberi bu kez de Pınar Deniz'in sahil pozuyla paylaşıldı.

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Amasya'da yaşanan su kesintileriyle ilgili Belediye Başkanı Turgay Sevindi Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Amasya'da yaşanan su kesintileriyle ilgili Belediye Başkanı Turgay Sevindi Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Detayları size burada anlatmıştık 👇

Ancak sosyal medya her krizi fırsata çevirdiği gibi bu haberi de ilginç bir etkileşim yolu olarak kullandı 👇

Ancak sosyal medya her krizi fırsata çevirdiği gibi bu haberi de ilginç bir etkileşim yolu olarak kullandı 👇

Amasya'nın su problemi, Pınar Deniz'in sahil fotoğrafı ile paylaşılınca goygoycular da devreye girdi.

Amasya'nın su problemi, Pınar Deniz'in sahil fotoğrafı ile paylaşılınca goygoycular da devreye girdi.

İşte o kafası karışıklardan seçmeler 👇

İşte o kafası karışıklardan seçmeler 👇
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