"Ama O Senin Annen-Baban": Toksik Ebeveynle Mesafe Koymak Neden Zordur?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Aile ilişkileri çoğu zaman sorgulanmayan alanlardan biri oluyor. Ebeveynlere karşı sınır koymak ise çoğu kişi için zorlayıcı bir deneyime dönüşüyor. Özellikle toksik davranışlar söz konusu olduğunda bile geri adım atmak kolay olmuyor. Suçluluk duygusu, toplumsal baskı ve geçmiş deneyimler süreci daha karmaşık hale getiriyor. Psikologlara göre bu durum oldukça yaygın ve anlaşılabilir bir süreç.

Toplumsal baskı ve suçluluk duygusu sınır koymayı zorlaştırıyor

Türk toplumunda aile ilişkileri güçlü değerlerle şekilleniyor. “Anne babaya saygı” anlayışı çoğu zaman sorgulamayı zorlaştırıyor. Ebeveyn davranışları zararlı olsa bile sınır koymak, saygısızlık olarak algılanabiliyor. Bu durum, bireyin kendi ihtiyaçlarını geri plana atmasına neden olabiliyor.

Uzmanlara göre suçluluk duygusu sürecin önemli parçalarından biri. “Onlar seni büyüttü” ya da “Anne baba her zaman haklıdır” gibi ifadeler, sınır koymayı zorlaştırabiliyor. Böylece kişi, kendi sağlığını korumak ile ebeveynini üzmemek arasında sıkışmış hissedebiliyor.

Manipülasyon kalıpları döngünün devam etmesine neden oluyor

Toksik ebeveyn davranışları çoğu zaman manipülasyonla ilerliyor. Ağlama, suçlama, kurban rolüne girme ya da dramatik tepkiler verme sık görülen davranışlar arasında yer alıyor. Bu tepkiler karşısında sınır koyan kişi geri adım atabiliyor.

Psikolojide “korku, zorunluluk ve suçluluk” döngüsü olarak tanımlanan durum, bireyin kendi sınırlarını korumasını zorlaştırıyor. Kişi, ilişkiyi kaybetme korkusu ya da ebeveynini üzme endişesiyle sınırlarını esnetebiliyor. Bu döngü tekrar ettikçe sağlıklı sınır koymak daha da zor hale geliyor.

Sınır koymak uzaklaşmak değil, kendini korumak anlamına geliyor

Uzmanlara göre sınır koymak ilişkiyi tamamen kesmek anlamına gelmiyor. İletişim sıklığını azaltmak, bazı konuları paylaşmamak ya da görüşme sürelerini sınırlamak sağlıklı yöntemler arasında yer alıyor. Bu adımlar, kişinin kendini korumasına yardımcı olabiliyor.

Bazı durumlarda mesafe koymak ya da teması azaltmak gerekli olabiliyor. Psikologlara göre sevgi ile sınır koymak birbirine zıt kavramlar değil. Ebeveyni sevmek, zararlı davranışlara maruz kalmayı kabul etmek anlamına gelmiyor. Sağlıklı sınırlar, hem bireyin hem de ilişkinin uzun vadede daha dengeli olmasına yardımcı olabiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
