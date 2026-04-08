"Ama O Senin Annen-Baban": Toksik Ebeveynle Mesafe Koymak Neden Zordur?

Türk toplumunda aile ilişkileri güçlü değerlerle şekilleniyor. “Anne babaya saygı” anlayışı çoğu zaman sorgulamayı zorlaştırıyor. Ebeveyn davranışları zararlı olsa bile sınır koymak, saygısızlık olarak algılanabiliyor. Bu durum, bireyin kendi ihtiyaçlarını geri plana atmasına neden olabiliyor.

Uzmanlara göre suçluluk duygusu sürecin önemli parçalarından biri. “Onlar seni büyüttü” ya da “Anne baba her zaman haklıdır” gibi ifadeler, sınır koymayı zorlaştırabiliyor. Böylece kişi, kendi sağlığını korumak ile ebeveynini üzmemek arasında sıkışmış hissedebiliyor.