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Alyoşa'nın Şakir Paşa'ya Vedasından Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Alyoşa'nın Şakir Paşa'ya Vedasından Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 01:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

29 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

1. Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Hikmet'le tartışmalarının ardından ailesinin kendisine mektup yolladığını söyleyen Ilıcalı, ailenin Hikmet hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi. Batuhan'ın programda kalıp kalmayacağına ailesiyle görüştükten sonra karar verilecek.

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2. Kızılcık Şerbeti'nden ikinci veda!

2. Kızılcık Şerbeti'nden ikinci veda!

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ardından vedaların süreceği iddia edilmişti. İlk ayrılık açıklandı.

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3. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki meşhur sahneyi anlattı.

3. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki meşhur sahneyi anlattı.

Ünlü oyuncu sorguda tekne attığı sahnenin 'Bir anda kendimi masanın üstünde buldum. Tekme atmak için güzel bir açıydı.' diyerek sahneni doğaçlama olduğunu söyledi.

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4. Yetenek Sizsiniz'in jüri üyeleri sonunda belli oldu.

4. Yetenek Sizsiniz'in jüri üyeleri sonunda belli oldu.

Yeniden yayınlanacak programda ilk jüri üyesi Eda Ece'ydi. Programda jüri olacak diğer isimler de sonunda netlik kazandı.

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5. Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu diziye veda etti.

5. Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu diziye veda etti.

Bu sezon çekimleri tamamlanan dizi, 2. sezonuna zaman atlamasıyla başlayacak. Dizinin çocuk oyuncuları bu sebeple diziye veda etti.

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6. Uzak Şehir'de çekim hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

6. Uzak Şehir'de çekim hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Dizinin hastane çekimlerinin yapıldığı sahnede Alya'nın ayakkabısı bir anda değişti. Bu detay izleyicinin gözünden kaçmadı.

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7. Set çalışanı Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki son sahnesini eleştirdi.

7. Set çalışanı Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki son sahnesini eleştirdi.

Yalçın, 'Şaka gibi ya. O kadar ucuz bir şekilde bir karakteri diziden çıkarma olur mu ya?' dedi. Pusat'ın ölüm sahnesi dizide yer almıyordu.

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8. Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor.

8. Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor.

Bir anda yayından kaldırılan Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili ne yapılacağı belli değildi. Programın 4 Mayıs Pazar akşamı ekranlara döneceği duyuruldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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