Alyoşa'nın Şakir Paşa'ya Vedasından Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın kendisini tehdit ettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kızılcık Şerbeti'nden ikinci veda!
3. Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'deki meşhur sahneyi anlattı.
4. Yetenek Sizsiniz'in jüri üyeleri sonunda belli oldu.
5. Şakir Paşa Ailesi'nin Alyoşa'sı Azra Aksu diziye veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Uzak Şehir'de çekim hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
7. Set çalışanı Yener Yalçın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki son sahnesini eleştirdi.
8. Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın