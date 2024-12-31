onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Alternatif Dizi İsimlerinden Maaş Kuyruğuna Giren Mesihe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Alternatif Dizi İsimlerinden Maaş Kuyruğuna Giren Mesihe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2024 - 17:44

Yeni adı X olan Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hakikaten harikalarla dolu bir sahil.

Hakikaten harikalarla dolu bir sahil.
twitter.com

Çemil olabilir mi?

Çemil olabilir mi?
twitter.com

Proje olabilir mi?

Proje olabilir mi?
twitter.com

Ne abarttınız arkadaş...

Ne abarttınız arkadaş...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayat böyle detaylarla güzel.

Hayat böyle detaylarla güzel.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yönetmen Ancelotti mi?

Yönetmen Ancelotti mi?

Sana ne mesajlar geliyordurdaki mesaj

Sana ne mesajlar geliyordurdaki mesaj
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aman Yoshi!

Aman Yoshi!
twitter.com

Hatay usulü soslu Kinder

Hatay usulü soslu Kinder
twitter.com

👇

👇
twitter.com

En iyi aktivite.

En iyi aktivite.
twitter.com

Tekfur sarayına mı giriyorsun?

Tekfur sarayına mı giriyorsun?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mizahi açıdan ilginç bir gün oluyor.

Mizahi açıdan ilginç bir gün oluyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hala inanmayan?

Hala inanmayan?
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın