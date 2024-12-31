Alternatif Dizi İsimlerinden Maaş Kuyruğuna Giren Mesihe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Alternatif Dizi İsimlerinden Maaş Kuyruğuna Giren Mesihe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni adı X olan Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Hakikaten harikalarla dolu bir sahil.
Çemil olabilir mi?
Proje olabilir mi?
Ne abarttınız arkadaş...
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Hayat böyle detaylarla güzel.
👇
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Yönetmen Ancelotti mi?
Sana ne mesajlar geliyordurdaki mesaj
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Aman Yoshi!
Hatay usulü soslu Kinder
👇
En iyi aktivite.
Tekfur sarayına mı giriyorsun?
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Mizahi açıdan ilginç bir gün oluyor.
👇
Hala inanmayan?
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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