Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de! Yıldız Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Belli Oldu
Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de! Yıldız Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Belli Oldu
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ahli'nin formasını giyen Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcuyla her koşulda anlaşma sağlandı.
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Sabah saatlerinde Cenk Tosun transferlerini açıklayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
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Sarı-lacivertliler, Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız yıldız, bu akşam 19. 15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Saint-Maximin, dört sezon İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giymiş, 2023 yazında 27.2 milyon bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.
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