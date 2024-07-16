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Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de! Yıldız Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Belli Oldu

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de! Yıldız Oyuncunun İstanbul'a Gelişi Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 12:37

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ahli'nin formasını giyen Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcuyla her koşulda anlaşma sağlandı.

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Sabah saatlerinde Cenk Tosun transferlerini açıklayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

Sabah saatlerinde Cenk Tosun transferlerini açıklayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

Sarı-lacivertliler, Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız yıldız, bu akşam 19. 15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız yıldız, bu akşam 19. 15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Saint-Maximin, dört sezon İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giymiş, 2023 yazında 27.2 milyon bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Saint-Maximin, dört sezon İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giymiş, 2023 yazında 27.2 milyon bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olmuştu.
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