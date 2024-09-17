Alevli Dakikalar Geçirirken Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Alevli Dakikalar Geçirirken Dinlemen Gereken Şarkı Ne?
Müzik hayatın her anında yanında. Peki alevli dakikalar geçirirken hangi şarkıyı dinlemelisin?
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
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2. Nerede olduğunuzu soralım!
3. Peki! Odaya geçmeden önce ne yaptınız?
4. Alevli anlarda dinlemek için daha önce bir playlist oluşturdun mu?
5. Müzik seni nasıl etkiliyor desek?
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