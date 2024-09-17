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Alevli Dakikalar Geçirirken Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

etiket Alevli Dakikalar Geçirirken Dinlemen Gereken Şarkı Ne?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 23:46

Müzik hayatın her anında yanında. Peki alevli dakikalar geçirirken hangi şarkıyı dinlemelisin?

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!

2. Nerede olduğunuzu soralım!

3. Peki! Odaya geçmeden önce ne yaptınız?

4. Alevli anlarda dinlemek için daha önce bir playlist oluşturdun mu?

5. Müzik seni nasıl etkiliyor desek?

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6. Dans edecek misiniz?

7. Kıyafetlerin nasıl olacak peki?

8. Son olarak, favori müzik türünü seçer misin?

Sinead Harnett - Body dinlemelisin!

Two Feet - Love Is A Bitch dinlemelisin!

Chet Faker - Talk Is Cheap dinlemelisin!

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