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Alanyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Son 2 Maçında 8 Gol Atan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Alanyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Son 2 Maçında 8 Gol Atan Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 23:22

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısındaki oyunu taraftarından geçer not aldı. Başta Dusan Tadic olmak üzere sarı-lacivertli futbolcuların performansı beğeni topladı.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller, Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko’dan geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller, Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko’dan geldi.
media.fenerbahce.org

Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Jose Mourinho yönetimindeki ekip, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti.

Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Jose Mourinho yönetimindeki ekip, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti.
media.fenerbahce.org

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi.

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi.
media.fenerbahce.org

Futbolseverlerin karşılaşmaya dair yorumları 👇

Futbolseverlerin karşılaşmaya dair yorumları 👇
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