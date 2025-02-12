AKOM ve Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İçin Yeni Kar Yağışı Uyarısı: "Zorunlu Olmadıkça Trafiğe Çıkmayın"

AKOM, İstanbul için bir kez daha kar yağışı uyarısında bulundu. Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı; Anadolu Yakası'nda ise öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Soğuk hava hafta sonuna kadar etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışının bugün de devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Yağışların devam etmesinin beklenmesi vatandaşlarda 'Okullar yarın da tatil olacak mı?' sorusuna neden oldu. Henüz İstanbul Valiliği'nden tatile yönelik bir açıklama gelmedi.