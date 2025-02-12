AKOM ve Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İçin Yeni Kar Yağışı Uyarısı: "Zorunlu Olmadıkça Trafiğe Çıkmayın"
AKOM ve Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İçin Yeni Kar Yağışı Uyarısı: "Zorunlu Olmadıkça Trafiğe Çıkmayın"
AKOM, İstanbul için bir kez daha kar yağışı uyarısında bulundu. Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı; Anadolu Yakası'nda ise öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Soğuk hava hafta sonuna kadar etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışının bugün de devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Yağışların devam etmesinin beklenmesi vatandaşlarda 'Okullar yarın da tatil olacak mı?' sorusuna neden oldu. Henüz İstanbul Valiliği'nden tatile yönelik bir açıklama gelmedi.
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İstanbul geçtiğimiz hafta itibarıyla kış soğuğuna teslim olmuş durumda.
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Bazı bölgelerde kar yağışı, bazı bölgelerde ise karla karışık yağış etkili oldu.
Dün akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini tekrar gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için son hava tahmini raporunu paylaştı.
Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde görülen yağışının öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul’da şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışının bugün de devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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