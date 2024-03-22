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AK Parti ABB Adayı Turgut Altınok'un Mal Varlığı Mizah Konusu Oldu: 'Ankara'da Hiçbir Şey Bizim Değilmiş'

AK Parti ABB Adayı Turgut Altınok'un Mal Varlığı Mizah Konusu Oldu: 'Ankara'da Hiçbir Şey Bizim Değilmiş'

Ankara AK Parti Turgut Altınok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 10:06

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı. Mal varlığı ile dikkat çeken Altınok için ise Antalya'da da 600 adet dairesi bulunduğu iddia edilmişti.

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Ankara'da bir hayli mal varlığı olan Turgut Altınok'un sahip oldukları ise mizah konusu oldu.

Ankara'da bir hayli mal varlığı olan Turgut Altınok'un sahip oldukları ise mizah konusu oldu.

"@mustafakara.06" isimli TikTok hesabından yapılan paylaşımda, 'Ankara'da hiçbir şey bizim değilmiş' denilerek yapılan mizahi paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

"@mustafakara.06" isimli TikTok hesabından yapılan paylaşımda, 'Ankara'da hiçbir şey bizim değilmiş' denilerek yapılan mizahi paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İşte o TikTok videosu: 👇

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