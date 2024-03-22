AK Parti ABB Adayı Turgut Altınok'un Mal Varlığı Mizah Konusu Oldu: 'Ankara'da Hiçbir Şey Bizim Değilmiş'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı. Mal varlığı ile dikkat çeken Altınok için ise Antalya'da da 600 adet dairesi bulunduğu iddia edilmişti.
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Ankara'da bir hayli mal varlığı olan Turgut Altınok'un sahip oldukları ise mizah konusu oldu.
"@mustafakara.06" isimli TikTok hesabından yapılan paylaşımda, 'Ankara'da hiçbir şey bizim değilmiş' denilerek yapılan mizahi paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
İşte o TikTok videosu: 👇
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