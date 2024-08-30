Ailenin Tatil Anlayışına Göre Bu Yaz Tatilini Nerede Geçirmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!
Ailenin Tatil Anlayışına Göre Bu Yaz Tatilini Nerede Geçirmeniz Gerektiğini Söylüyoruz!
Her ailenin tatil anlayışı farklı. Senin ailenin tatil anlayışına göre bu yaz nerede geçireceksiniz onu tahmin ediyoruz. Bu sorunun cevabını öğrenmek için haydi teste!
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1. Önce ailenin tatilde öncelikleri neler onu öğrenelim...
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2. Tatilde birlikte en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
3. Tatilde ailecek konaklama tercihiniz ne oluyor?
4. Peki tatilde ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz?
5. Tatilde daha çok ne yersiniz?
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