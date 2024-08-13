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Aile Bağlarınızı Güçlendirecek 10 Animasyon

etiket Aile Bağlarınızı Güçlendirecek 10 Animasyon

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:16

Ailenizle birlikte oturup izleyebileceğiniz ve her bir sahnesinde hem gülüp hem de duygulanacağınız 12 animasyon filmi sizin için derledik. Bu filmler, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı daha değerli kılmak için birebir.

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1. Coco - 2017

2. The Incredibles (İnanılmaz Aile) - 2004

3. Inside Out (Ters Yüz) - 2015

4. Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) - 2003

5. Moana - 2016

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6. Big Hero 6 (6 Süper Kahraman) - 2014

7. Frozen (Karlar Ülkesi) - 2013

8. Brave (Cesur) - 2012

9. Onward (Hadi Gidelim) - 2020

10. Lilo & Stitch - 2002

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