Aile Bağlarınızı Güçlendirecek 10 Animasyon
Aile Bağlarınızı Güçlendirecek 10 Animasyon
Ailenizle birlikte oturup izleyebileceğiniz ve her bir sahnesinde hem gülüp hem de duygulanacağınız 12 animasyon filmi sizin için derledik. Bu filmler, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı daha değerli kılmak için birebir.
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1. Coco - 2017
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2. The Incredibles (İnanılmaz Aile) - 2004
3. Inside Out (Ters Yüz) - 2015
4. Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) - 2003
5. Moana - 2016
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