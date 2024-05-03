Afyon’da Nikah Ücretleri: Vatandaşa 400, Yabancıya 10 Bin TL

Afyonkarahisar Belediyesi’nde dün yapılan meclis toplantında belediyeye ödenen nikah ücretlerinde değişikliğe gidildi. Kentte nikah kıymak isteyen Türk vatandaşları 400 lira ödeyecekken, yabancıların nikah ücreti ise 10 bin liraya çıkartıldı.