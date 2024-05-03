Afyon’da Nikah Ücretleri: Vatandaşa 400, Yabancıya 10 Bin TL
Afyon’da Nikah Ücretleri: Vatandaşa 400, Yabancıya 10 Bin TL
Afyonkarahisar Belediyesi’nde dün yapılan meclis toplantında belediyeye ödenen nikah ücretlerinde değişikliğe gidildi. Kentte nikah kıymak isteyen Türk vatandaşları 400 lira ödeyecekken, yabancıların nikah ücreti ise 10 bin liraya çıkartıldı.
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Afyonkarahisar’da, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal yönetiminde toplanan il meclisinden ilginç bir karar çıktı.
Artık kentte Türk vatandaşları ve yabancılara ayrı nikah kıyma ücreti olmasına karar verildi. Türk vatandaşlarının nikah başvurusundan 400 lira alınacakken, yabancılar için bu ücret ise 10 bin lira oldu.
AK Partili meclis üyesi Mahmut Emin Birliktir, karara karşı çıkarak, "Sığınmacılar ile ilgili 25 kat zam konusu hakkında konuşmak istiyorum. Bu millet tarih boyunca her zaman mağdurun yanında olmuştur. Dolayısı ile sığınmacılarla ilgili artış dışındaki her şeye ben şahıs olarak oy veriyorum. Biz ensar bir milletiz. Bunlara ben misafir gözü ile bakıyorum. Misafir olmalarına devam edilmesini istiyorum. 25 kat zam konusuna bireysel olarak karşı çıkıyorum" dedi.
Mahmut Emin Birliktir'e yanıt veren başkan Burcu Köksal ise "Misafirliğin belli bir süresi olur. Bu misafirlik fazlası ile uzadı. Seçim vaadimizde sığınmacıların gönderilmesi konusunda vaadimiz vardı. Vatandaş yüzde 51 oranında oy vererek bizi seçtiyse bunların yerine getirilmesini bekliyor" diye konuştu.
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