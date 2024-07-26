Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti! Usta Kalem Afşar Timuçin Kimdir?

Afşar Timuçin, 1939 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başlayan Timuçin, 1967 yılında Kanada'ya giderek eğitimine devam etti.

Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan usta kalem, 1970 yılında Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi'nde doktora derecesini aldı.

Afşar Timuçin, 1968 ila 1970 yıllarında Fransızca okutmanlık yaptı. 1974 ila 2002 yıllarında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Felsefe, Estetik, Halk Bilim, Sanat Tarihi, Halk Edebiyatı gibi dersler verdi. Akademik kariyerinde önemli başarılara imza atan Timuçin, 1981 yılında doçent oldu.

1992 yılında ise profesör unvanını alan Timuçin, bir dönem Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü ve 2006 yılında bu üniversiteden emekli oldu.