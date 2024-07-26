Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti! Usta Kalem Afşar Timuçin Kimdir?
Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti! Usta Kalem Afşar Timuçin Kimdir?
Türk edebiyatının önemli isimlerinden, felsefe, şiir, deneme, inceleme, araştırma, roman ve öykü gibi birçok farklı türde eserler kaleme alan değerli yazar Afşar Timuçin'i kaybetti. Kendisi, edebiyat dünyasına katkılarıyla tanınan, eserleriyle okurlarının hayatına dokunan bir isimdi. Peki, Afşar Timuçin kimdir?
İşte, detaylar...
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Hayal Yayınları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu! Afşar Timuçin, 85 yaşında hayatını kaybetti.
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Timuçin, 28 Temmuz'da Ataköy'de kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.
Afşar Timuçin Kimdir?
Afşar Timuçin'in Eserleri
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