Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti! Usta Kalem Afşar Timuçin Kimdir?

Afşar Timuçin Hayatını Kaybetti! Usta Kalem Afşar Timuçin Kimdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 13:27 Son Güncelleme: 26.07.2024 - 13:30

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, felsefe, şiir, deneme, inceleme, araştırma, roman ve öykü gibi birçok farklı türde eserler kaleme alan değerli yazar Afşar Timuçin'i kaybetti. Kendisi, edebiyat dünyasına katkılarıyla tanınan, eserleriyle okurlarının hayatına dokunan bir isimdi. Peki, Afşar Timuçin kimdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayal Yayınları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu! Afşar Timuçin, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hayal Yayınları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu! Afşar Timuçin, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hayal Yayınları, acı haberi, 'Birlikte çalışma imkanına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz' ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Timuçin, 28 Temmuz'da Ataköy'de kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

Timuçin, 28 Temmuz'da Ataköy'de kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

Afşar Timuçin Kimdir?

Afşar Timuçin Kimdir?

Afşar Timuçin, 1939 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başlayan Timuçin, 1967 yılında Kanada'ya giderek eğitimine devam etti. 

Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan usta kalem, 1970 yılında Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi'nde doktora derecesini aldı.

Afşar Timuçin, 1968 ila 1970 yıllarında Fransızca okutmanlık yaptı. 1974 ila 2002 yıllarında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Felsefe, Estetik, Halk Bilim, Sanat Tarihi, Halk Edebiyatı gibi dersler verdi. Akademik kariyerinde önemli başarılara imza atan Timuçin, 1981 yılında doçent oldu. 

1992 yılında ise profesör unvanını alan Timuçin, bir dönem Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü ve 2006 yılında bu üniversiteden emekli oldu.

Afşar Timuçin'in Eserleri

Afşar Timuçin'in Eserleri

İnceleme ve Deneme Kitapları

  • Descartes (Descartes'çi bilgi kuramının temellendirilişi), doktora tezi (1972)

  • Aristoteles Felsefesi (1976)

  • Nazım Hikmet'in Şiiri (1978)

  • Descartes Felsefesine Giriş (1980)

  • Niçin Yapısalcılık Değil (1984)

  • Niçin Varoluşçuluk Değil (1985)

  • Estetik (1987)

  • Düşünce Tarihi I/ Gerçekçi düşüncenin kaynakları (1994)

  • Düşünce Tarihi II/ Gerçekçi düşüncenin gelişimi (1994)

  • Düşünce Tarihi III/ Gerçekçi düşüncenin çağdaş görünümü (1994)

  • Felsefe Sözlüğü (1978, genişletilmiş baskı 2000)

  • Sevmek Ne Güzel Şeydir (1991)

  • Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat (1992)

  • Felsefe Bir Sevinçtir (1995)

  • Özgür Prometheus (1997)

  • Aşkın Diyalektiği (2002)

  • Ölesiye Sevmek (2003)

  • Yeni Şiirimizin Kısa Romanı (2003)

  • Felsefeye Giriş (2003)

  • Demokrasi Bilinci (2004)

  • İçimizdeki Deprem (2005)

  • Estetik bakış (2005)

  • Erken Ölümler (2005

  • Felsefeye Giriş 2003

  • Nerede İnsan Varsa Orada Umut Vardır

  • Gençler İçin Felsefe Tarihi (2011)

Şiir kitapları

  • Çöl (1968)

  • Destanlar (1969)

  • Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz (1974)

  • Savaşçı Türküleri (1980)

  • Boş Beşik (1981)

  • Ey Benim Güzel Sevdalım (1984)

  • Bu Sevda Böyle Gider (1992)

  • Arınmalar (1993)

  • Akşam Türküleri (1996)

  • Bulutlar Deniz Kokar (2002)

Romanları

  • Yarına Başlamak (1975)

  • Gece Gelen Eski Dost (1980)

  • Kıyılar Durunca (1983)

  • Denizli Pencere (1981)

  • Neden Bazı Akşamlar (1985)

  • Aşk Olsun Kırlangıçlar (1996)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın