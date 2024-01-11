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Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 13:05

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Merkez üssü Hindikuş bölgesi olan 6,3 büyüklüğündeki depremin derinliği 201 kilometre olarak ölçüldü.

Merkez üssü Hindikuş bölgesi olan 6,3 büyüklüğündeki depremin derinliği 201 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.
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