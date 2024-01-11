Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkez üssü Hindikuş bölgesi olan 6,3 büyüklüğündeki depremin derinliği 201 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Olmayan sınırları kapatın gelmeyin artık dolduk taştık