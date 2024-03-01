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AFAD Depremi Duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Depremi Duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.03.2024 - 17:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 17.09’da Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede depremler devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 17:09’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 17:09’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Merkezüssü Pazarcık olarak açıklamam depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.

Merkezüssü Pazarcık olarak açıklamam depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.
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