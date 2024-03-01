AFAD Depremi Duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Depremi Duyurdu: Kahramanmaraş’ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 17.09’da Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bölgede depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 17:09’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Merkezüssü Pazarcık olarak açıklamam depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtildi.
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