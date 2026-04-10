Adele’in Şarkı Sözlerini Tamamlayabilir misin?
Radyoda ya da bir kafede duyduğumuzda birçoğumuzun kendi kendine eşlik ettiği Adele şarkıları var. Peki bu şarkıların sözlerini gerçekten ne kadar iyi hatırlıyorsun? Senin için en bilinen 10 şarkısından kısa bir test hazırladık. Boşlukları doldur ve hafızanı sına!
"We _____ have had it all, rolling in the deep"
"Never mind, I'll _____ someone like you"
"Hello from the _____ side"
"But I set fire to the _____, watched it pour as I touched your face"
"Let the sky fall, when it crumbles, we will _____ tall"
"Let me photograph you in this _____ in case it is the last time"
"Go easy on me, baby, I was still a _____"
"Send my love to your new lover, treat her _____"
"Should I give up, or should I just keep chasing _____?"
"I could make you happy, make your _____ come true"
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
