Adanalı Ronaldo Al-Nassr Formasıyla Sokağa Çıktı Adım Atmakta Zorlandı

'Adanalı Ronaldo' tekrar piyasaya çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliği ile ünlenen Gökmen Akdoğan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sokakta yürümekte zorlandı. Al-Nassr formasıyla yürüyüşe çıkan Akdoğan ilgi yağmuruna tutuldu.
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39 yaşındaki golcu Cristiano Ronaldo'ya ikizi kadar benzeyen Gökmen Akdoğan ne zaman Suudi Arabistan sokaklarına çıksa yıldız gibi karşılanıyor.
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Bir önceki akşam da arkadaşlarıyla Riyad'da gezintiye çıktı, görenler hemen telefonlarını ellerine alarak fotoğraf ve video çekti.
İşte o anlar👇🏻
Sosyal medyada da kullanıcılar olayın goygoyunu döndürmeye başladı.
Benzerliği ile para kazandığını söyleyenler mi dersin,
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Benzemediğini söyleyenler mi...
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