Görüş Bildir
Haberler
Video
Adanalı Ronaldo Al-Nassr Formasıyla Sokağa Çıktı Adım Atmakta Zorlandı

Adanalı Ronaldo Al-Nassr Formasıyla Sokağa Çıktı Adım Atmakta Zorlandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 09:40

İçerik Devam Ediyor

'Adanalı Ronaldo' tekrar piyasaya çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliği ile ünlenen Gökmen Akdoğan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sokakta yürümekte zorlandı. Al-Nassr formasıyla yürüyüşe çıkan Akdoğan ilgi yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

39 yaşındaki golcu Cristiano Ronaldo'ya ikizi kadar benzeyen Gökmen Akdoğan ne zaman Suudi Arabistan sokaklarına çıksa yıldız gibi karşılanıyor.

39 yaşındaki golcu Cristiano Ronaldo'ya ikizi kadar benzeyen Gökmen Akdoğan ne zaman Suudi Arabistan sokaklarına çıksa yıldız gibi karşılanıyor.

Bir önceki akşam da arkadaşlarıyla Riyad'da gezintiye çıktı, görenler hemen telefonlarını ellerine alarak fotoğraf ve video çekti.

Bir önceki akşam da arkadaşlarıyla Riyad'da gezintiye çıktı, görenler hemen telefonlarını ellerine alarak fotoğraf ve video çekti.

İşte o anlar👇🏻

Sosyal medyada da kullanıcılar olayın goygoyunu döndürmeye başladı.

Sosyal medyada da kullanıcılar olayın goygoyunu döndürmeye başladı.

Benzerliği ile para kazandığını söyleyenler mi dersin,

Benzerliği ile para kazandığını söyleyenler mi dersin,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Benzemediğini söyleyenler mi...

Benzemediğini söyleyenler mi...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın