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Sahilde Dehşet Anları Anbean Kaydedildi: Kadın Dalgaların Gücüyle Denize Sürüklendi 3 Gündür Aranıyor

Sahilde Dehşet Anları Anbean Kaydedildi: Kadın Dalgaların Gücüyle Denize Sürüklendi 3 Gündür Aranıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 08:59 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 09:44

Rusya'nın yazlık sahil beldesi olarak bilinen Seçi'de meydana gelen olayda, sahilde arkadaşı ile gezintiye çıkan kadın denize sürüklendi.

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Anbean kaydedilen görüntülerde iki gencin yürüyüş yaparken aniden dalgaların arasında kaldığı görülüyor.

Anbean kaydedilen görüntülerde iki gencin yürüyüş yaparken aniden dalgaların arasında kaldığı görülüyor.

Genç kadının kayıp olduğu ve 3 gündür kurtarma ekipleri tarafından arandığı belirtildi.

Genç kadının kayıp olduğu ve 3 gündür kurtarma ekipleri tarafından arandığı belirtildi.

İşte kadının dalgalar arasında kaybolduğu anlar👇🏻

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle:

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle:
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