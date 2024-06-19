Sahilde Dehşet Anları Anbean Kaydedildi: Kadın Dalgaların Gücüyle Denize Sürüklendi 3 Gündür Aranıyor
Sahilde Dehşet Anları Anbean Kaydedildi: Kadın Dalgaların Gücüyle Denize Sürüklendi 3 Gündür Aranıyor
Rusya'nın yazlık sahil beldesi olarak bilinen Seçi'de meydana gelen olayda, sahilde arkadaşı ile gezintiye çıkan kadın denize sürüklendi.
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Anbean kaydedilen görüntülerde iki gencin yürüyüş yaparken aniden dalgaların arasında kaldığı görülüyor.
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Genç kadının kayıp olduğu ve 3 gündür kurtarma ekipleri tarafından arandığı belirtildi.
İşte kadının dalgalar arasında kaybolduğu anlar👇🏻
Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle:
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