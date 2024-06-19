Öldü Denilen Yüzyılın En Büyük Düşünürlerinden Noam Chomsky Taburcu Edildi

ABD'li dünyaca ünlü düşünür ve dilbilimci Noam Chomsky'nin öldüğü haberleri dünya çapında yayıldı. Noam Chomsky'nin ölüm haberi ise karısı tarafından yalanlandı. Taburcu edilen Chomsky'nin tedavisinin evinde devam ettiği aktarıldı.

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