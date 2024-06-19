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Öldü Denilen Yüzyılın En Büyük Düşünürlerinden Noam Chomsky Taburcu Edildi

Öldü Denilen Yüzyılın En Büyük Düşünürlerinden Noam Chomsky Taburcu Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 08:38

ABD'li dünyaca ünlü düşünür ve dilbilimci Noam Chomsky'nin öldüğü haberleri dünya çapında yayıldı. Noam Chomsky'nin ölüm haberi ise karısı tarafından yalanlandı. Taburcu edilen Chomsky'nin tedavisinin evinde devam ettiği aktarıldı.

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Son yüzyılın büyük düşünürlerinden Noam Chomsky'nin öldüğü haberleri dünya çapında yayıldı.

Son yüzyılın büyük düşünürlerinden Noam Chomsky'nin öldüğü haberleri dünya çapında yayıldı.

Dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky'nin geçen seneden beri konuşma güçlüğü çektiği aktarıldı. Chomsky, vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlanıyordu.

95 yaşındaki ünlü dilbilimci, bir yıl önce geçirdiği felcin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

95 yaşındaki ünlü dilbilimci, bir yıl önce geçirdiği felcin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yabancı kaynaklarda Chomsky'nin öldüğüne dair haberler çıktı. Fakat bu haberler, çok geçmeden ünlü dilbilimcinin karısı tarafından yalanlandı. 

Associated Press'e mail yoluyla ulaşan Chomsky'nin eşi, ölüm haberlerini yalanladı.

Chomsky'nin tedavi aldığı hastaneden yapılan açıklamada da kendisinin taburcu edildiği, tedavisinin ise evinde süreceği belirtildi.

Chomsky'nin tedavi aldığı hastaneden yapılan açıklamada da kendisinin taburcu edildiği, tedavisinin ise evinde süreceği belirtildi.

Son zamanlarda İsrail'i suçlu olarak adlandıran ve Filistin'e desteğini açıklayan Chomsky, geçtiğimiz yıl boyunca ise bazı eleştirilere maruz kalmıştı.

Modern dilbilimin babası olarak kabul edilen Noam Chomsky'nin ABD dış politikasına dair sıkı eleştirilerde de bulunuyor.

Modern dilbilimin babası olarak kabul edilen Noam Chomsky'nin ABD dış politikasına dair sıkı eleştirilerde de bulunuyor.
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