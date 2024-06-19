Öldü Denilen Yüzyılın En Büyük Düşünürlerinden Noam Chomsky Taburcu Edildi
Öldü Denilen Yüzyılın En Büyük Düşünürlerinden Noam Chomsky Taburcu Edildi
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Son yüzyılın büyük düşünürlerinden Noam Chomsky'nin öldüğü haberleri dünya çapında yayıldı.
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95 yaşındaki ünlü dilbilimci, bir yıl önce geçirdiği felcin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Chomsky'nin tedavi aldığı hastaneden yapılan açıklamada da kendisinin taburcu edildiği, tedavisinin ise evinde süreceği belirtildi.
Modern dilbilimin babası olarak kabul edilen Noam Chomsky'nin ABD dış politikasına dair sıkı eleştirilerde de bulunuyor.
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