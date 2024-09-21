Adana Yağmura Teslim: Sel Oldu, Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
Adana Yağmura Teslim: Sel Oldu, Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
Adana’da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
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Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar su içinde kaldı.
Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi.
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Olayda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışın şiddeti azaldı.
İşte yağış sonrası görüntüler...
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