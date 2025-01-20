Adana’da Bir Garip Hava Durumu: Adana’da Hava Sıcaklığı 30 Derece!
Adana’da Bir Garip Hava Durumu: Adana’da Hava Sıcaklığı 30 Derece!
Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. T
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
oros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi.
Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın