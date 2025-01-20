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Adana’da Bir Garip Hava Durumu: Adana’da Hava Sıcaklığı 30 Derece!

Adana’da Bir Garip Hava Durumu: Adana’da Hava Sıcaklığı 30 Derece!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2025 - 11:06

Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Kış ortasında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

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Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. T

Türkiye'nin özellikle doğusu başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkili olurken Adana'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor. T

oros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi.

oros Dağları'nın zirvesine yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken kent merkezinde termometreler ise 30 dereceyi gösterdi.

Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Kış ortasında güneşli havanın keyfini çıkartan Adanalılar, park ve bahçelere akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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