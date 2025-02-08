Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de Neden Yok? O Ses Türkiye Sunucusu Kim?
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de Neden Yok? O Ses Türkiye Sunucusu Kim?
Türkiye’nin en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla geri dönüyor! Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri olduğu program bu akşam başladı.
Peki, O Ses Türkiye 2025 Acun Ilıcalı neden yok? O Ses Türkiye sunucusu kim? İşte ayrıntılar...
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O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı Neden Yok?
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O Ses Türkiye Sunucusu Kim?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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