onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de Neden Yok? O Ses Türkiye Sunucusu Kim?

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'de Neden Yok? O Ses Türkiye Sunucusu Kim?

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 20:53

Türkiye’nin en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla geri dönüyor! Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri olduğu program bu akşam başladı.

Peki, O Ses Türkiye 2025 Acun Ilıcalı neden yok? O Ses Türkiye sunucusu kim? İşte ayrıntılar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı Neden Yok?

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı Neden Yok?

O Ses Türkiye 2025 sonunda başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri olduğu yarışmada Acun Ilıcalı'nın olmadığı fark edildi Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağını açıkladı.

O Ses Türkiye Sunucusu Kim?

O Ses Türkiye Sunucusu Kim?

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'de olmamasının ardından belirli bir sunucu açıklanmadı. Saadet Özsırkıntı arka planda sunuculuğuna devam ederken jüri üyeleri Acun Ilıcalı'nın görevini paylaşacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın