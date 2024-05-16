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Açlık Sınırı Asgari Ücretin, Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerinde Oldu

Açlık Sınırı Asgari Ücretin, Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerinde Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 11:03

DİSK'in Birleşik Metal İş Sendikası BİSAM, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

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Raporda açlık sınırının asgari ücretin üzerinde hesaplanırken, yoksulluk sınırı da önceki aya göre 4 bin TL arttı.

Raporda açlık sınırının asgari ücretin üzerinde hesaplanırken, yoksulluk sınırı da önceki aya göre 4 bin TL arttı.

BİSAM, TÜİK verilerini baz aldığı Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını yayımladı.

BİSAM'ın verilerine göre, açlık sınırı 17 bin 756 TL olurken, yoksulluk sınırı da 61 bin 418 lira oldu.

BİSAM'ın verilerine göre, açlık sınırı 17 bin 756 TL olurken, yoksulluk sınırı da 61 bin 418 lira oldu.

4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması 17 bin 756 lira olurken, barınma, ulaşım gibi diğer  tüketim harcamalarıyla birlikte hesaplanan yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira olarak hesaplandı.

Tek başına yaşayan bir kişinin, geçinebilmesi için de en az 28 bin 458 lira gerektiği hesaplandı.

Tek başına yaşayan bir kişinin, geçinebilmesi için de en az 28 bin 458 lira gerektiği hesaplandı.
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Günlük mutfak harcamalarına bakıldığında en yüksek maliyet grubu süt ve süt ürünleri grubu olurken, günlük harcama tutarı 172,07 TL oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken günlük en az harcama tutarı da 124,81 lira oldu.

Günlük mutfak harcamalarına bakıldığında en yüksek maliyet grubu süt ve süt ürünleri grubu olurken, günlük harcama tutarı 172,07 TL oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken günlük en az harcama tutarı da 124,81 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 155,14 TL olurken, ekmek için 40,25 TL, yağ için 31,20 TL, yumurta için 8,98 ve şeker, bal, reçel, pekmez gurubu için de 13,77 TL harcama yapılması gerekiyor.

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