Açlık Sınırı Asgari Ücretin, Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerinde Oldu
Açlık Sınırı Asgari Ücretin, Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerinde Oldu
DİSK'in Birleşik Metal İş Sendikası BİSAM, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.
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Raporda açlık sınırının asgari ücretin üzerinde hesaplanırken, yoksulluk sınırı da önceki aya göre 4 bin TL arttı.
BİSAM'ın verilerine göre, açlık sınırı 17 bin 756 TL olurken, yoksulluk sınırı da 61 bin 418 lira oldu.
Tek başına yaşayan bir kişinin, geçinebilmesi için de en az 28 bin 458 lira gerektiği hesaplandı.
Günlük mutfak harcamalarına bakıldığında en yüksek maliyet grubu süt ve süt ürünleri grubu olurken, günlük harcama tutarı 172,07 TL oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken günlük en az harcama tutarı da 124,81 lira oldu.
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