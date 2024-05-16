Açlık Sınırı Asgari Ücretin, Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerinde Oldu

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 155,14 TL olurken, ekmek için 40,25 TL, yağ için 31,20 TL, yumurta için 8,98 ve şeker, bal, reçel, pekmez gurubu için de 13,77 TL harcama yapılması gerekiyor.