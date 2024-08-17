Acın Acımızdır: Sadece Platonik Aşıkların Anlayabileceği 10 Şey
Acın Acımızdır: Sadece Platonik Aşıkların Anlayabileceği 10 Şey
Kavuşamazsan adı aşk olur sözünün resmen en güzel örneği platoniklerdir! Aşkın en güzel, en saf halini yansıtan bu durumda yalnızca platonik aşık olanların anlayabileceği 10 maddeyi aşağı bıraktık bile...
Yorumlarda buluşalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sürekli onun sosyal medya hesaplarını kontrol etmek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Onun her davranışından bir anlam çıkarmak...
3. Onu düşündüren müzikler dinlemek...
4. Etrafındaki herkese ondan bahsetmek istemek...
5. Geceler boyu onu düşünmek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın