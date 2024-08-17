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Acın Acımızdır: Sadece Platonik Aşıkların Anlayabileceği 10 Şey

etiket Acın Acımızdır: Sadece Platonik Aşıkların Anlayabileceği 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 23:01

Kavuşamazsan adı aşk olur sözünün resmen en güzel örneği platoniklerdir! Aşkın en güzel, en saf halini yansıtan bu durumda yalnızca platonik aşık olanların anlayabileceği 10 maddeyi aşağı bıraktık bile...

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1. Sürekli onun sosyal medya hesaplarını kontrol etmek...

Platonik olmanın en zor aşaması o kişiye dair hiçbir şey bilememek olabilir... Bundan dolayı da sürekli o kişinin sosyal medya hesaplarını takip edip, hayatı hakkında bir fikir almaya çalışıyorsan geçmiş olsun, platonikler kulübüne hoş geldin!

2. Onun her davranışından bir anlam çıkarmak...

Platonik biriysen tabii ki de en çok istediğin şey duygularına karşılık alabilmek... Bundan dolayı da eğer o kişinin her hareketinden bir anlam çıkarıp kafanda binlerce senaryo yaratmak da bu işin tuzu biberi haline geliyor! 😬

3. Onu düşündüren müzikler dinlemek...

Aşkını ona haykıramadığın için şarkılara gömülüp saatlerce onu düşünmek de sevdaya dahil. Kafanda yaşanması mümkün olmayan binlerce hayal kurarken de sana eşlik edecek şarkıların playlistini özenle hazırladığını da biliyoruz...

4. Etrafındaki herkese ondan bahsetmek istemek...

Arkadaşlar bu konudaki en büyük yardımcılar olabilirler, haklarını yemeyelim. Hele bir de platonik olduğun kişiyi tanıyorsa saatlerce bu konu üstünden sohbet edilebilir. Hem keyifli hem de bol soru işaretli bu sohbetin keyfi de bir başka oluyor.

5. Geceler boyu onu düşünmek...

Platonik olmanın en güzel yanı o kişiyi düşleyerek sonu olmayan hayal kurma imkanının olması! Çünkü aşık olunduğunda hayal dünyası o kadar geniş oluyor ki gerek tekrardan yazılan tanışma sahneleri, çarpıştığını hayal etmek, bu büyük aşkın nasıl ilerleyeceğini hayal etmek gibi binlerce senaryo yazabilirsin.

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6. Bazen de bu aşk yıllar sürer.

Kalbinin en derinlerine gömdüğün bir aşkı söküp atmanın o kadar kolay olmadığını tahmin ediyoruz. Yaşanmayan şeyler her zaman kalbinin ve aklının bir köşesinde yaşanacağı günü bekler. Bu da yıllar süren bir aşk acısı kapısını aralar. 😓

7. Seni fark etmesi için binbir türlü hareket yaparsın...

Eğer aşık olduğun kişi seni hiç tanımıyorsa fark etmesi için birçok yolu arıyor olmak bizce gayet normal. Mesela eğer onu gördüğünde yüksek sesle konuşmaya başlıyorsan ya da görüş alanına girmek için mücadele veriyorsan sal gitsin! Belki de senin için aynı şeyleri yapan birisi vardır. 😋

8. Sen onun TC kimlik numarasına kadar biliyorken o seni tanımıyordur bile...

Aşık olduğun kişiyi her yerden stalkladığın için TC kimlik numarasına kadar bildiğin aşkının senden haberdar olmaması kadar acı bir durum olamaz. Bu durumu yaşamaktan sıkıldıysan ne duruyorsun, konuş biz arkandayız!

9. Gözün başka kimseyi görmez...

Aranda o kişiyle hiçbir şey geçmemiş olsa bile kendini ona karşı sadık olmaktan alıkoyamazsın. Etrafında sana yanan birisi varsa fark etmen imkansız bir hale gelir. Hayat bunun için çok kısa, haydi gözünü aç!

10. Ve son olarak onunla göz göze gelmek!

İşte belki de birine platonik olmanın en tatlı yanlarından biri de onunla göz göze gelince kalbinin değişen ritmi... Sanki saatlerce koşmuşsun gibi hissettiren bu çarpıntının adı: Aşk! 😍

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