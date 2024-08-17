Acın Acımızdır: Sadece Platonik Aşıkların Anlayabileceği 10 Şey

Eğer aşık olduğun kişi seni hiç tanımıyorsa fark etmesi için birçok yolu arıyor olmak bizce gayet normal. Mesela eğer onu gördüğünde yüksek sesle konuşmaya başlıyorsan ya da görüş alanına girmek için mücadele veriyorsan sal gitsin! Belki de senin için aynı şeyleri yapan birisi vardır. 😋