ABD'de Yeraltı Tünellerinde Yaşayan "Köstebek İnsanlar"ın Gizli Yaşamı İfşa Oldu
ABD'de Yeraltı Tünellerinde Yaşayan "Köstebek İnsanlar"ın Gizli Yaşamı İfşa Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nde gece hayatı ve kumarhaneleriyle tanınan bir şehir. Ancak bu şehrin altında, çoğu kişinin haberdar olmadığı bir dünya var.
Las Vegas'ın yer altındaki labirentlerde yaklaşık 2000 kişi yaşamaktadır ve bu insanların hayatları, YouTube'da yayınlanan bir video ile gözler önüne serildi.
Bu labirentler, toplamda 320 kilometre uzunluğunda ve olası sel tehlikesine rağmen, burada yaşayan insanlar yer altında yaşamaya alışmış durumda. Kendilerine "Köstebek İnsanlar" adını veren bu topluluk, çeşitli zorluklarla karşı karşıya.
Yer altında yaşayanların bir kısmının akli dengesi yerinde değilken, bir kısmı da uyuşturucu bağımlısı. Yer altında yaşayanların karşılaştığı zorluklardan biri de akrep ve farelerin varlığı. Bazıları ise uyuşturucu bağımlılığı ve borçlar nedeniyle yer altına sığınmış durumda.
Bu zifiri karanlık tünellerde zaman zaman kavgalar çıkabiliyor ve yer altı tünellerinde belirli bir hiyerarşi olduğu belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimlikleri bile olmayan ve burada yaşamak zorunda kalan kişiler de mevcut. Resmi verilere göre, Las Vegas'ın altındaki tüneller, Amerika'daki en büyük evsiz nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda