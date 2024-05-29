A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Homend Royaltea Cooltouch Konuşan Çay Makinesi Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Homend Royaltea Cooltouch Konuşan Çay Makinesi Alınır mı?
Konuşması, derece ayarlaması, dokunmatik paneli ve birbirinden teknolojik özellikleri ile her seferinde lezzetli çay içmenizi sağlayacak olan Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesini sizler için anlatıyoruz! Çay makinesini yenilemek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken içerikte Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi ailesinin en sevilen 3 ürününden bahsettik.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 29.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Homend Royaltea Dokunmatik Kontrol Panelli Konuşan Çay Makinesi
El Yakmaz Gövde Tasarımı - Paslanmaz Çelik Yapı
Dokunmatik Kontrol Paneli - Konuşan Çay Makinesi
Güç ve Hızlı Isıtma - Geniş Kapasite
Enerji Tasarruf Modu - Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Kireç Filtresi - Modern ve Şık Tasarım
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Teknik özellikleri ise şu şekilde:
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