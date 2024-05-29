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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Homend Royaltea Cooltouch Konuşan Çay Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Homend Royaltea Cooltouch Konuşan Çay Makinesi Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 16:17

Konuşması, derece ayarlaması, dokunmatik paneli ve birbirinden teknolojik özellikleri ile her seferinde lezzetli çay içmenizi sağlayacak olan Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesini sizler için anlatıyoruz! Çay makinesini yenilemek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken içerikte Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi ailesinin en sevilen 3 ürününden bahsettik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Homend Royaltea Dokunmatik Kontrol Panelli Konuşan Çay Makinesi

Homend Royaltea Dokunmatik Kontrol Panelli Konuşan Çay Makinesi

Homend Royaltea Cooltouch, dokunmatik kontrol paneli ve paslanmaz çelik gövdesiyle modern mutfakların vazgeçilmezi. El yakmaz tasarımı ve konuşan çay makinesi özelliği, güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, hızlı ısıtma ve enerji tasarrufu gibi özellikleri ile öne çıkan çay makinelerinden. İçeriğimizde sizler için, Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi ailesine ait 3 çay makinesini anlattık.

El Yakmaz Gövde Tasarımı - Paslanmaz Çelik Yapı

El Yakmaz Gövde Tasarımı - Paslanmaz Çelik Yapı

Homend Royaltea Cooltouch, kullanıcı güvenliğini ön planda tutan bir tasarıma sahiptir. Bu özel tasarım, cihazın yüzeyinin dokunulduğunda bile sıcak olmamasını sağlar ve böylece kullanıcıları yanma riskinden korur.

Bu ürün, paslanmaz çelik gövdesi sayesinde hem dayanıklılık hem de uzun ömürlülük sunar. Kaliteli ve dayanıklı malzemesi, paslanmaya karşı direnç gösterir ve bu sayede uzun yıllar boyunca güvenle kullanılabilir. Bu özellikler, Homend Royaltea Cooltouch'un kullanıcılarına sunduğu avantajlarıdır.

Dokunmatik Kontrol Paneli - Konuşan Çay Makinesi

Dokunmatik Kontrol Paneli - Konuşan Çay Makinesi

Dokunmatik kontrol paneli, kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Bu panel sayesinde tüm fonksiyonları kolayca kontrol edebilir ve ayarları hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Konuşan çay makinesi özelliği, cihazın işlemleri sesli olarak bildirir. Bu özellik, çayın hazır olduğunu veya suyun ısındığını bildiren sesli uyarılarla kullanımı kolaylaştırır.

Güç ve Hızlı Isıtma - Geniş Kapasite

Güç ve Hızlı Isıtma - Geniş Kapasite

1800 Watt gücündeki motoru, hızlı su ısıtma ve çay demleme imkanı tanır. Bu sayede çayınızı kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

1.9 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve 0.8 litre kapasiteli demliği ile geniş aileler ve misafirler için idealdir. Bu kapasite, daha fazla çay demlemeyi ve su ısıtmayı mümkün kılar.

Enerji Tasarruf Modu - Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Kireç Filtresi - Modern ve Şık Tasarım

Enerji Tasarruf Modu - Çıkarılabilir ve Yıkanabilir Kireç Filtresi - Modern ve Şık Tasarım

Enerji tasarruf modu, çevre dostu bir kullanım sağlar ve enerji maliyetlerini düşürür. Cihaz, kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer.

Çıkarılabilir ve yıkanabilir kireç filtresi, her zaman taze ve lezzetli çay demleme imkanı sunar. Bu filtre, suyun içindeki kireci süzerek çayın tadını bozmadan demlemeyi sağlar.

Homend Royaltea çay makinesi, modern mutfakların vazgeçilmezi olacak şık bir tasarıma sahiptir. Estetik görünümü ile mutfak dekorunuza uyum sağlar.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

ISITICI/DEMLİK BİLGİLERİ

  • Cihaz Tipi Çay Makinesi

  • Güç (Isıtıcı) 1800 W

  • Toplam Kapasite 2.7 lt 

  • Isıtıcı Kapasitesi 1.7 lt

  • Demlik Kapasitesi 1 lt

  • Gövde Malzemesi Çelik

FİLTRELEME/GÜVENLİK

  • Çay Filtresi Var

  • Filtre Tipi (Çay) Paslanmaz Çelik

  • Güvenlik Özellikleri Susuz Çalışma Emniyeti 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Otomatik Kapanma Var

  • 360° Dönebilme Var

  • Kablosuz Kullanım Var

  • Diğer Özellikler 

           Çift Katmanlı Gövde

           Dijital Gösterge

           Dokunmatik Kontrol

           Paslanamaz Çelik Gövde 

TASARIM

  • Renk Seçenekleri Siyah

  • Kapak Sayısı 1

  • Kablo Yuvası Var

GÖSTERGE/İKAZ

  • Kaynama Göstergesi Var

  • Su Seviye Göstergesi Var

  • Konuşma Özelliği Var

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

'Çayı acıtmıyor, derece ayarlama açısından güzel. Tutarken el yakması gibi bir durumu yok. Su istenilen dereceye gelince haber veriyor. Tek dezavantajı tuş yerlerindeki yazılar siliniyor ama kullandıkça alıştığınız için o pek sorun olmuyor gayet güzel :)'

'Ürünü aldıktan birkaç kez kullandık. Konuşma özelliği olduğunu bilmeden almıştık. Su sıcaklığını 3 kademe olarak 40-80-100) olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tuşları dokunmatik. Ürün heybetli olmasına rağmen tezgahta fazla yer kaplamıyor. Homend kalitesi kendini belli ediyor'

'Malzeme kalitesi gayet iyi. Ürün tamamen dokunmatik olması, tuş olmaması sevindirici ve kaliteyi yükseltiyor.'

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