21 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı tekrar sıkça kullanmaya devam eden Dilan Polat, son paylaşımında Hande Yener'i radarına aldı. Bir dönem birçok partisinde gördüğümüz Yener'in cezaevinden çıktıktan sonra kendisini engellediğini anlatan Dilan Polat bu duruma anlam veremediğini söyledi. “Cezaevindeyken özlüyorum diye tweet atan Hande, çıkınca beni engellemiş!” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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Onları birlikte görmeye öyle alışmıştık ki, ayrılık haberi gelince herkesin aklında tek bir soru vardı: Ne oldu? Aylardır “Evlilik yakın” diye konuşulan Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya çifti yollarını ayırdı. Önce sosyal medyada fotoğraf beğenmeleri durdu, ardından paylaşım yapmayı kestiler. Derken, beklenen açıklama geldi. Ama asıl bomba şimdi patladı: İddiaya göre ayrılığın sebebi üçüncü bir kişi.
Moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri olan ve dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alas, doğum gününde adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak ünlü fotoğrafçının yeni yaşını kutladı. Kim Kardashian’dan Ajda Pekkan’a, Adriana Lima’dan dünya modasına yön veren birçok isim Mert Alas’a olan sevgisini dile getirdi. Özellikle Adriana Lima’nın paylaşımı dikkat çekti. Bir dönem Türkiye’de Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model yakın dostu Mert Alas için özel bir mesaj yazdı.
Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, bu kez satın aldığı içme suyunu beğenmedi ve markasını ifşa ederek tepki gösterdi. Paylaşımında, “Bu ne abi ya? Bu içme suyu mu, sapsarı!” diyerek duruma isyan eden ünlü şarkıcı, çektiği video ile suyun rengini göstererek eleştirilerini dile getirdi.
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’in buluşması nostalji rüzgarı estirmişti. Şimdi ise dizinin sevilen karakterlerinden Barbie ve Ortega, tam 19 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel’in buluşmasını görünce bir maziye gidip geldik. Hadi gelin, bizi geçmişe götüren o paylaşıma ve Hayat Bilgisi’nin unutulmaz anılarına birlikte bakalım.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatmış ve Durmaz, 7 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz gün tahliye olan Kerimcan Durmaz'dan bugün ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı hikayede iyi olduğunu belirten ünlü isim, kendisine gelen mesajlara teşekkür etti.
Son yıllarda güçlü sesi ve değişik stiliyle ön plana çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdilerde ''Bekleyenim'' şarkısıyla yediden yetmişe herkesi sesiyle büyülemeye devam ediyor biliyorsunuz. Sözlerini kendi yazdığı başarılı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının bu seferki paylaşımı ayrı bir olay oldu! Aleyna Tilki, kahvehaneye gidip orada bulunan vatandaşlarla birlikte pozlar verdi. Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme gelmeyi başardı.
'İlk ve Son' isimli yapımın ikinci sezonunda başrol olan Hazal Subaşı ve şarkılarıyla birçok dinleyicinin duygularına hitap etmeyi başaran Oğuzhan Koç'un birlikteliği geçtiğimiz aylara damgasını vurmuştu biliyorsunuz. Şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden çiftten karlı hava paylaşımı geldi. İstanbul'un beyazlara bürünmesini fırsat bilen Hazal Subaşı, sevdiceğini yanına alarak aşk pozu verdi.
Farklı konseptlerde makyaj yapma yeteneğiyle tanıdığımız Danla Bilic, YouTube kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde Influencer'lığa yönelmişti. Şimdilerde YouTube'unu yeniden canlandıran Bilic, 'Danlacast' ile ünlü konuklarını ağırlayarak onlarla samimi sohbetler gerçekleştiriyor. 2023 yılında rapçi Çakal ile ilişki yaşamaya başlayan Bilic, o dönemlerde yaşadığı dolu dizgin aşk ile gündeme gelmişti. 2024'ün ilk aylarında yollarını ayıran çiftin neden ayrıldığı ise bir türlü net bir şekilde taraflarca açıklanmamıştı. Danla Bİlic, programının en son bölümünde Çakal ile ayrılıklarının esas sebebini anlattı.
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