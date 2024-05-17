9 Soruda Saçını Hangi Renge Boyaman Gerektiğini Söylüyoruz!
9 Soruda Saçını Hangi Renge Boyaman Gerektiğini Söylüyoruz!
Hiç aslında kim olduğunu, karakterini yansıtan bir renge saçlarını boyamayı düşündün mü? Düşünmediysen bile şu an düşünüyor olmalısın. Acaba senin karakterine en uygun saç rengi hangisi? Öğrenmek için testi çöz!
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1. İlk olarak saç boyunu merak ediyoruz!
2. Peki genel olarak saçların nasıl gezersin?
3. Şimdi de göz rengini öğrenmek istiyoruz!
4. Göz demişken, hangi göz makyajını yapmak istersin?
5. Şimdi sıra gardırobunda! Kıyafetlerinin renk yoğunluğu hangisi gibi?
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6. Bir de tarzını öğrenmek istiyoruz! Bunlardan hangisine daha yakın senin tarzın?
7. Dış görünüş yeter! Biraz içine bakalım: Genel olarak içe mi dönük yoksa dışa mı dönük bir insansın?
8. Peki şansın olsa bu mesleklerden hangisini yapmak isterdin?
9. Son soru bir serbest çağrışım sorusu! En çok hoşuna giden ya da ilgini çeken kelimeyi seç!
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