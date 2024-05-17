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9 Soruda Saçını Hangi Renge Boyaman Gerektiğini Söylüyoruz!

9 Soruda Saçını Hangi Renge Boyaman Gerektiğini Söylüyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.05.2024 - 17:20

Hiç aslında kim olduğunu, karakterini yansıtan bir renge saçlarını boyamayı düşündün mü? Düşünmediysen bile şu an düşünüyor olmalısın. Acaba senin karakterine en uygun saç rengi hangisi? Öğrenmek için testi çöz!

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1. İlk olarak saç boyunu merak ediyoruz!

2. Peki genel olarak saçların nasıl gezersin?

3. Şimdi de göz rengini öğrenmek istiyoruz!

4. Göz demişken, hangi göz makyajını yapmak istersin?

5. Şimdi sıra gardırobunda! Kıyafetlerinin renk yoğunluğu hangisi gibi?

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6. Bir de tarzını öğrenmek istiyoruz! Bunlardan hangisine daha yakın senin tarzın?

7. Dış görünüş yeter! Biraz içine bakalım: Genel olarak içe mi dönük yoksa dışa mı dönük bir insansın?

8. Peki şansın olsa bu mesleklerden hangisini yapmak isterdin?

9. Son soru bir serbest çağrışım sorusu! En çok hoşuna giden ya da ilgini çeken kelimeyi seç!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

"Mor"a boyamalısın!

"Mor"a boyamalısın!

Sen bir kere çok zeki bir insansın, bunu düşünce yapından ve kurduğun cümlelerden herkes anlıyor. Ayrıca çok gizemlisin; kimse tam anlamıyla çözemiyor, tanıyamıyor seni. Sen istersen onlara kendini gösterirsin, istemezsen göstermezsin. Hatta bazen karşındaki kişiye sanki seni çok iyi tanıyormuş izlenimi verip de kendin hakkında hiçbir bilgi vermeyebilirsin. Zekisin demiştik, bunu ancak çok zeki bir insan yapabilir. Kısacası sen kapağı kapalı ve okuması oldukça zor bir kitapsın ve bizce bu kitaba en çok yakışan renk gizemin rengi mor!

"Kırmızı"ya boyamalısın!

"Kırmızı"ya boyamalısın!

Sen az biraz sinirli, çabuk parlayan bir insansın; herkes sakin olacak diye bir şey yok değil mi? Ayrıca sen çok tutkulusun! Yaptığın her işe tutkunu katıyor, kendini katıyorsun. Bu da seni son derece çekici ve merak uyandıran biri haline getiriyor. Herkes; 'her işine böyle tutku katan biri, aşk hayatında da bu kadar tutkuludur' diyor ve seninle birlikte olmak için yanıp tutuşuyor. İşte bu tutkulu kişiliğe de en çok kırmızı yakışıyor!

"Kahverengi"ye boyamalısın!

"Kahverengi"ye boyamalısın!

Sen her şeyden önce çok dengeli ve sakin bir insansın. Abartıyla, ekstrem şeylerle işin yoktur senin. Bu hayatta tek istediğin şey var o da huzur. Ayrıca tam bir insan sarrafı olduğunu söylememiz lazım; bir kişinin gözlerine bakar bakmaz yalan söyleyip söylemediğini, ona güvenip güvenemeyeceğini anlarsın. Bu sayede bir sürü insanı direk hayatından sildiğin, görür görmez elediğin için seni sert veya soğuk olarak algılayan bir sürü kişi oluyor. Ama canını hiç sıkma, sert görünmek iyidir, insanlar sana bulaşmaktan korkarlar bu sayede. Durum bu olunca senin gibi doğal ve sakin bir insana en çok yakışan renk kahverengi oluyor!

"Sarı"ya boyamalısın!

"Sarı"ya boyamalısın!

Sen son derece neşeli ve dışa dönük bir insansın. İnsanlarla iletişim halinde olmayı ve daima ilginin odağında olmayı seviyorsun. Eğlenmeyi çok iyi biliyor ve seviyorsun. Çevrendekiler de seninle vakit geçirmekten inanılmaz derecede zevk alıyorlar. Bu da seni son derece popüler ve sevilen biri yapıyor. Ee senin popüler kişiliğine de en çok yakışan renk elbette: Sarı!

"Yeşil"e boyamalısın!

"Yeşil"e boyamalısın!

Sen bir kere çok enerjik bir insansın ve her anını dolu dolu yaşamaya önem veriyorsun. Romantiksin de; romantizm ve aşk senden sorulur. Karşı konulmaz ve baştan çıkarıcı olduğunu söylememize gerek var mı bilmiyorum? Ayrıca çok çılgınsın; herkesin yapmaya korktuğu veya çekindiği şeylere ilk sen atlar, ilk sen yaparsın! Senin gibi etkileyici ve enerjik bir insana da en çok yakışan renk: Yeşil!

"Mavi"ye boyamalısın!

"Mavi"ye boyamalısın!

Sen genel olarak son derece sakin ve çekingen bir insansın. Çekingenliğin korkaklığından değil ama, sakinlik istediğinden. Yoksa istersen dünyanın en cesur ve en girişken insanı da olabilirsin. Sadece sen fazla heyecana, adrenaline gelemiyorsun. Ayrıca son derece sempatik ve çevresi tarafından sevilen bir insansın. Doğal ve samimi tavırların insanların seni çok sevmesini sağlıyor. Bu doğal ve duru güzelliğe de en çok yakışan renk: Mavi!

"Pembe"ye boyamalısın!

"Pembe"ye boyamalısın!

Sen çok sevimli bir insansın ya! İnsanlara daima sevgiyle yaklaşıyor ve onlardan da sevgi bekliyorsun. Açıkçası bu sevgiyi de her zaman alıyorsun. Çocuklar gibi şensin, sürekli yüzünde bir gülümsemeyle geziyor, insanların içini ısıtıyorsun. Senin bu çocuksu neşene ve güzelliğine de en çok yakışan renk: Pembe!

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