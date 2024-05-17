9 Soruda Saçını Hangi Renge Boyaman Gerektiğini Söylüyoruz!

Sen her şeyden önce çok dengeli ve sakin bir insansın. Abartıyla, ekstrem şeylerle işin yoktur senin. Bu hayatta tek istediğin şey var o da huzur. Ayrıca tam bir insan sarrafı olduğunu söylememiz lazım; bir kişinin gözlerine bakar bakmaz yalan söyleyip söylemediğini, ona güvenip güvenemeyeceğini anlarsın. Bu sayede bir sürü insanı direk hayatından sildiğin, görür görmez elediğin için seni sert veya soğuk olarak algılayan bir sürü kişi oluyor. Ama canını hiç sıkma, sert görünmek iyidir, insanlar sana bulaşmaktan korkarlar bu sayede. Durum bu olunca senin gibi doğal ve sakin bir insana en çok yakışan renk kahverengi oluyor!