9 Adımda Sosyal Medya Detoksu Nasıl Yapılır?

Detoks ile sosyal medya kullanımınızı sınırlayacaksınız ama tamamen değil. Belirli bir süre boyunca platformlardan uzak durmak başlangıçta iyi olacaktır. Bunun için kendi kullanımınızı da düşünerek bir zaman sınırlaması belirleyin. Örneğin, belirli saatler arasında bakmayabilirsiniz. Veya günde 1 saat bakabilirsiniz gibi.