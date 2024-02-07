9 Adımda Sosyal Medya Detoksu Nasıl Yapılır?
9 Adımda Sosyal Medya Detoksu Nasıl Yapılır?
Sosyal medya platformlarından uzaklaşmak, biraz daha kendinle ve gerçek dünyayla vakit geçirmek istiyorsan çok doğru yerdesin. Peki sosyal medya detoksu yapmaya nereden başlaman gerekiyor? Gel birlikte keşfedelim!
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1. Hedef belirleyin.
2. Zaman sınırlamasını belirleyin.
3. Bildirimleri kapatın.
4. Sosyal medyada temizlik yapın.
5. Sosyal medya uygulamalarını kaldırın.
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6. Alternatif aktiviteler bulun.
7. Gerçek dünya ilişkilerine odaklanın.
8. Meditasyon ve fiziksel aktivite yapın.
9. Detoks sonrası geri dönüşü planlayın.
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