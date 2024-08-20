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81 İlde Anında İndirimli Kapıda Değişim: Hepsiburada’dan En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile Hizmeti Başladı!

81 İlde Anında İndirimli Kapıda Değişim: Hepsiburada’dan En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile Hizmeti Başladı!

hepsiburada
hepsiburada - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:06

Türkiye’nin Hepsiburada’sı harika bir hizmeti hayata geçirdi. Eski telefonunuzun değerinde anında indirim aldığınız “En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile” hizmetinde değişim süreci kapıda tamalanıyor! 81 ilde evinizden çıkmadan yeni telefonunuz ayağınıza geliyor, eski telefonunuz ayağınızdan alınıyor. Telefonunu yenilemek isteyenler için bu hızlı ve ekonomik hizmetin detaylarına geçelim:

Tüm işlemler online yapılıyor, değişim kapıda oluyor

Tüm işlemler online yapılıyor, değişim kapıda oluyor

Hepsiburada’nın başlattığı hizmet çok basit: Yeni telefonunuzu seçiyorsunuz, eski telefonunuzla ilgili 3 soruyu cevaplandırıyorsunuz, sistem size ön teklif sunuyor ve bu teklifle birlikte anında indirim yansıyor.

Teslimat sırasında uzman HepsiJET ekipleri eski telefonunuzu inceleniyor ve onayladıktan sonra yeni telefonunuzu teslim alıyorsunuz.

“Yenilenmiş telefon pazarında öncü platform olmayı hedefliyoruz”

“Yenilenmiş telefon pazarında öncü platform olmayı hedefliyoruz”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün bu hizmetle ilgili açıklamaları şöyle oldu: “Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara en iyi hizmeti sunmak bizim önceliğimiz. Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılarımıza en yeni teknolojiyi, en avantajlı koşullarla kapılarına kadar götürmeyi amaçlıyoruz. Bugün Türkiye’de internet üzerinden satılan her üç telefondan birinin Hepsiburada aracılığıyla satılıyor olması, milyonlarca kullanıcımızın bize duyduğu güvenin bir yansıması. Elektronik alışverişinde müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmetler de Hepsiburada’nın yalnızca bir satış platformu değil, aynı zamanda kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bir teknoloji partneri olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu güveni, Hepsijet'in lojistik desteğiyle sunduğumuz kapıda telefon yenileme hizmetimizle perçinliyoruz. Bu yenilikçi adımımızla, kullanıcılarımızın teknoloji alışverişlerini daha rahat, güvenli ve sorunsuz hale getiriyoruz. Amacımız, her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızın beklentilerini aşmak ve onlara sektördeki en iyi teklifi sunmak. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın yanında olmaya ve onlara en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”

“Yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenileyeceğiz”

“Yıl sonuna kadar 50 bin telefonu kapıda yenileyeceğiz”

Hepsiburada Mobil Kategori Başkan Yardımcısı Murat Atamer de bu hizmetin hedeflerini paylaştı: “En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile” hizmetimizle, kullanıcılarımıza sadece eski telefonlarını yenileme imkânı sunmakla kalmıyoruz; aynı zamanda bu süreci evlerinden çıkmadan, tamamen zahmetsiz ve hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. Kullanıcılardan aldığımız eski telefonlar ise uzman ekiplerce özenle incelenip sertifikalı olarak yenileniyor ve tekrar piyasaya kazandırılıyor. 2022’de başlattığımız eski telefonu yenileme çalışmamızla 60 bin telefonu yeniledik. En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile çalışmamızın pilot aşamasında 600 kullanıcı ile yaptığımız pilot çalışmada elde ettiğimiz %92 kullanıcı memnuniyeti oranı, bu hizmetin ne kadar değerli ve kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamada ne denli başarılı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye genelinde kullanıcılarımıza en hızlı, güvenilir ve kolay telefon yenileme çözümünü sunarak, onların yanında olmaya devam etmek. Türkiye'nin her yerinde bu hizmeti yaygınlaştırarak, e-ticaret sektöründe bir kez daha fark yaratıyor, kullanıcılarımızı en yeni teknolojilerle buluşturmaya devam ediyoruz.”

HepsiJET ile 81 ilde yenileme hizmeti

HepsiJET ile 81 ilde yenileme hizmeti

Bu hizmet için Türkiye'nin neresinde olduğunuzun önemi yok, HepsiJET neredeyseniz ayağınıza geliyor. Sizin yapmanız gereken sadece yeni telefonunuzu seçmek, gerekli adımları atmak ve beklemek. Yeni cihazların %82'si HepsiJET’in hızlı ve güvenli dağıtım ağı sayesinde hemen ertesi gün yapılabiliyor.

Bu hizmetle teslim alınan ikinci el telefonlar, uzmanlar tarafından sertifikalı olarak yenilenip tekrar ekosisteme kazandırılıyor. Böylece hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı hem de Hepsiburada güvencesiyle ikinci el telefon satışını sağlıyor.

Yerli girişim iş birliğiyle hayata geçirildi

Yerli girişim iş birliğiyle hayata geçirildi

'En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yenileme Yetki Belgesi’ne sahip vizyoner yerli girişim Getmobil ile iş birliği yaparak hayata geçirildi. Böylece Hepsiburada yerli girişimlere desteğini de göstermiş oluyor. Bu hizmet kapsamında toplanan eski telefonlar, Getmobil’in uzman teknisyenleri tarafından özenle yenileniyor ve 12 ay garanti ile yeni kullanıcılarına sunuluyor. Belki bu telefonlardan biri ilerleyen sizin olacak, belki de bu hizmetten faydalanıp telefonunuzu yenileyeceksiniz. Şimdiden telefon araştırmanızda fayda var!