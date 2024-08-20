81 İlde Anında İndirimli Kapıda Değişim: Hepsiburada’dan En İyi Fiyatla Eskiyi Kapında Yenile Hizmeti Başladı!

Bu hizmet için Türkiye'nin neresinde olduğunuzun önemi yok, HepsiJET neredeyseniz ayağınıza geliyor. Sizin yapmanız gereken sadece yeni telefonunuzu seçmek, gerekli adımları atmak ve beklemek. Yeni cihazların %82'si HepsiJET’in hızlı ve güvenli dağıtım ağı sayesinde hemen ertesi gün yapılabiliyor.

Bu hizmetle teslim alınan ikinci el telefonlar, uzmanlar tarafından sertifikalı olarak yenilenip tekrar ekosisteme kazandırılıyor. Böylece hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı hem de Hepsiburada güvencesiyle ikinci el telefon satışını sağlıyor.