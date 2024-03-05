8 Soruda Senin Finansal Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!
8 Soruda Senin Finansal Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!
Finansal bilgin hangi seviyede? Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre.
Hadi başlayalım.
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Temettü nedir?
2. Bir şirketin hisse senedi fiyatının belirli bir süre içindeki değişimini ölçen göstergeye ne ad verilir?
3. Bir şirketin bilançosunda yer alan varlıkların, borçlara oranını gösteren oran hangisidir?
4. Bir hisse senedinin geçmiş fiyat hareketlerinden elde edilen grafiklere ne ad verilir?
5. Bir şirketin özsermaye karlılığını ölçen oran hangisidir?
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6. Bir şirketin hisse senedi fiyatının düşmesi durumunda, yatırımcıların hisse senedini elinde tutması ve beklemesi durumunda karşılaşabileceği risk nedir?
7. Bir yatırım aracının fiyatının, genel olarak piyasa fiyatlarından daha düşük olduğu duruma ne ad verilir?
8. Son sorumuz gelsin. Bir malın fiyatı aynı kalırken miktarının ya da gramajının azalmasına nedir?
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