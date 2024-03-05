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8 Soruda Senin Finansal Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!

etiket 8 Soruda Senin Finansal Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!

godot
godot - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 19:02

Finansal bilgin hangi seviyede? Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre.

Hadi başlayalım.

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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Temettü nedir?

1. Kolay bir soruyla başlayalım. Temettü nedir?

2. Bir şirketin hisse senedi fiyatının belirli bir süre içindeki değişimini ölçen göstergeye ne ad verilir?

2. Bir şirketin hisse senedi fiyatının belirli bir süre içindeki değişimini ölçen göstergeye ne ad verilir?

3. Bir şirketin bilançosunda yer alan varlıkların, borçlara oranını gösteren oran hangisidir?

4. Bir hisse senedinin geçmiş fiyat hareketlerinden elde edilen grafiklere ne ad verilir?

5. Bir şirketin özsermaye karlılığını ölçen oran hangisidir?

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6. Bir şirketin hisse senedi fiyatının düşmesi durumunda, yatırımcıların hisse senedini elinde tutması ve beklemesi durumunda karşılaşabileceği risk nedir?

7. Bir yatırım aracının fiyatının, genel olarak piyasa fiyatlarından daha düşük olduğu duruma ne ad verilir?

8. Son sorumuz gelsin. Bir malın fiyatı aynı kalırken miktarının ya da gramajının azalmasına nedir?

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Kendini geliştirmelisin.

Kendini geliştirmelisin.

Finansal konularda kendini geliştirmelisin. Ama endişelenme, kimse çok iyi bir noktadan başlamıyor. Basit yatırım kitaplarıyla ya da eğitim videolarıyla kendini geliştirmeye başlayabilirsin. Kesinlikle düşündüğün kadar zor değil.

Oldukça iyisin.

Oldukça iyisin.

Finansal bilgi seviyen oldukça iyi. Ortalamanın çok üstündesin. Ama mükemmele ulaşmak istiyorsan öğrenmeye devam etmelisin. Yatırım araçları ve piyasalar hakkında daha derinlemesine araştırmalar yapabilir veya bir finansal danışmandan destek alabilirsin.

Senin yerin Wall Street!

Senin yerin Wall Street!

Finansal konularda uzmansın. Bilmediğin şey yok resmen. Her eve lazımsın. Etrafındaki herkes sana danışıyor. Ama sen yine de yatırım tavsiyesi verirken dikkatli ol :)

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