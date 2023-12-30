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8 Soruda Flörtünle İzleyebileceğin Bir Film Öneriyoruz!

etiket 8 Soruda Flörtünle İzleyebileceğin Bir Film Öneriyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 23:01

Flört aşamasında insan karşısındakini tanımak için çeşitli yollar deniyor. Filmler de bu yollara dahil! Bir yandan eğlenirken bir yandan da flörtünün düşüncelerini öğrenmek için filmden sonra üstüne konuşabileceğiniz önerilerimiz testin sonunda. Haydi teste!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Şu anda flört aşamasında birlikte hangi konularda sıkıntı yaşıyorsunuz?

3. Peki ya flörtünün en sevdiğin özelliği ne?

4. Dürüst ol bakalım, flörtün seni gerçekten mutlu edebiliyor mu?

5. Aranızdaki flörtleşmede en çok hangisi var?

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6. Onunla sevgili olmak istiyor musun?

7. Flörtünle her gün konuşuyor musunuz?

8. Son olarak, senin ilişkide karşındakinden beklentin ne?

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Your Place or Mine!

Your Place or Mine!

Sizin aranızda gerçekten güzel bir şeyler olabileceğini, kurduğunuz iletişimin tatlı bir ilişkiye dönüşebileceğini düşünüyoruz. Ama bunun için birbirinizi daha yakından tanımanız, birbirinizin hayatına dahil olmanız gerekiyor. İşte bu yüzden de bizim size önerimiz Your Place or Mine!

Marry Me!

Marry Me!

Sizin aranızdaki iletişimin eğlence üzerine kurulu olduğunu düşünüyoruz. Çoğu zaman dışarıdan birinin sizin aranızdaki şakaları veya konuşma tarzını anlaması zor oluyor. Siz sıradan bir ilişki yaşamıyorken sıradan bir aşk filmini size önermek doğru olmazdı! Marry Me’yi izleyerek aşırı eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Love and Other Drugs!

Love and Other Drugs!

Sizin aranızda henüz oturmamış bir şeyler var. Birbirinize güven, ilişkiden beklenti veya bambaşka bir konu… Bunların cevaplarını karşılıklı olarak vermediğiniz sürece aranızdaki ilişki biraz yorucu ve toksik olabilir. Tam da Love and Other Drugs’daki çiftimiz gibi! Biraz örnek almak için filmi izleseniz iyi olur.

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