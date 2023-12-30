8 Soruda Flörtünle İzleyebileceğin Bir Film Öneriyoruz!

Sizin aranızda henüz oturmamış bir şeyler var. Birbirinize güven, ilişkiden beklenti veya bambaşka bir konu… Bunların cevaplarını karşılıklı olarak vermediğiniz sürece aranızdaki ilişki biraz yorucu ve toksik olabilir. Tam da Love and Other Drugs’daki çiftimiz gibi! Biraz örnek almak için filmi izleseniz iyi olur.