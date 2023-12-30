8 Soruda Flörtünle İzleyebileceğin Bir Film Öneriyoruz!
8 Soruda Flörtünle İzleyebileceğin Bir Film Öneriyoruz!
Flört aşamasında insan karşısındakini tanımak için çeşitli yollar deniyor. Filmler de bu yollara dahil! Bir yandan eğlenirken bir yandan da flörtünün düşüncelerini öğrenmek için filmden sonra üstüne konuşabileceğiniz önerilerimiz testin sonunda. Haydi teste!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Şu anda flört aşamasında birlikte hangi konularda sıkıntı yaşıyorsunuz?
3. Peki ya flörtünün en sevdiğin özelliği ne?
4. Dürüst ol bakalım, flörtün seni gerçekten mutlu edebiliyor mu?
5. Aranızdaki flörtleşmede en çok hangisi var?
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6. Onunla sevgili olmak istiyor musun?
7. Flörtünle her gün konuşuyor musunuz?
8. Son olarak, senin ilişkide karşındakinden beklentin ne?
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