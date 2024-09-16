76. Emmy Ödülleri Törenin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
76. Emmy Ödülleri Törenin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin 76.'sı düzenlenendi. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede adeta şıklık yarışı yaşandı.
Hadi gelin 76. Emmy Ödülleri gecesinin şık ve rüküşlerini seçelim!
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Selena Gomez
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Jennifer Aniston
Rita Ora
Sofía Vergara
Da'Vine Joy Randolph
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Sarah Paulson
Andrew Scott
Ricky Martin
Robert Downey Jr.ve Susan Downey
Amber Chardae Robinson
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Harvey Guillén
Elizabeth Debicki
Nicola Coughlan
Meryl Streep
Kristen Wiig
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