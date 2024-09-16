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76. Emmy Ödülleri Törenin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

76. Emmy Ödülleri Törenin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.09.2024 - 13:59

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin 76.'sı düzenlenendi. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede adeta şıklık yarışı yaşandı.  

Hadi gelin 76. Emmy Ödülleri gecesinin şık ve rüküşlerini seçelim!

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