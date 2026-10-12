72 Yıllık Adanaspor Resmen Satıldı: Adanaspor A.Ş. Uğur Özdemir'e Devredildi
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden 72 yıllık Adanaspor'un yönetimi el değiştirdi. Başkan Ergin Göleli, Adanaspor A.Ş.'nin Uğur Özdemir'e devrinin tamamlandığını duyurdu. Kulüp bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk beş maçını kaybetti.
Adanaspor uzun süre A.Ş olarak Bayram Akgül tarafından yönetiliyordu. Daha sonra kulüp düştükçe ekonomik sıkıntılar ve sahipler değişti. Taraftarın da tepkili olduğu süreçte yeni bir dönem başlıyor.
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Adanaspor A.Ş.'nin devri tamamlandı.
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Özdemir yeni dönemi eylemlerle kuracaklarını söyledi.
Adanaspor TFF 3. Lig'de ilk beş maçını kaybetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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