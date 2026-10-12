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72 Yıllık Adanaspor Resmen Satıldı: Adanaspor A.Ş. Uğur Özdemir'e Devredildi

72 Yıllık Adanaspor Resmen Satıldı: Adanaspor A.Ş. Uğur Özdemir'e Devredildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 23:20
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden 72 yıllık Adanaspor'un yönetimi el değiştirdi. Başkan Ergin Göleli, Adanaspor A.Ş.'nin Uğur Özdemir'e devrinin tamamlandığını duyurdu. Kulüp bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk beş maçını kaybetti.

Adanaspor uzun süre A.Ş olarak Bayram Akgül tarafından yönetiliyordu. Daha sonra kulüp düştükçe ekonomik sıkıntılar ve sahipler değişti. Taraftarın da tepkili olduğu süreçte yeni bir dönem başlıyor.

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Adanaspor A.Ş.'nin devri tamamlandı.

Adanaspor A.Ş.'nin devri tamamlandı.

Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, Adanaspor A.Ş.'nin Uğur Özdemir'e devrinin tamamlandığını duyurdu. Böylece Süper Lig'de mücadele etmiş 72 yıllık kulübün yönetimi resmen el değiştirmiş oldu.

Göleli, devrin kulübün geleceğine iyi bir kapı açmasını umduğunu belirtti. Her yeni başlangıcın yeni umutlar getireceğine inandığını da ifade etti.

Özdemir yeni dönemi eylemlerle kuracaklarını söyledi.

Özdemir yeni dönemi eylemlerle kuracaklarını söyledi.

Uğur Özdemir ise yeni dönemin sözlerle değil eylemlerle şekilleneceğini söyledi. Kulübün geleceğini arma, şehir ve kulüp camiası için birlikte kuracaklarını belirtti.

Adanaspor TFF 3. Lig'de ilk beş maçını kaybetti.

Adanaspor TFF 3. Lig'de ilk beş maçını kaybetti.

Süper Lig'de dönemin dört büyüğünü de yenen Adanaspor, şu an TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele ediyor. Kulüp sezona kayıpla başladı ve ilk beş maçını kaybetti, mali zorluklar da yaşıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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