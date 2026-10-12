72 Yıllık Adanaspor Resmen Satıldı: Adanaspor A.Ş. Uğur Özdemir'e Devredildi

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden 72 yıllık Adanaspor'un yönetimi el değiştirdi. Başkan Ergin Göleli, Adanaspor A.Ş.'nin Uğur Özdemir'e devrinin tamamlandığını duyurdu. Kulüp bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk beş maçını kaybetti.

Adanaspor uzun süre A.Ş olarak Bayram Akgül tarafından yönetiliyordu. Daha sonra kulüp düştükçe ekonomik sıkıntılar ve sahipler değişti. Taraftarın da tepkili olduğu süreçte yeni bir dönem başlıyor.