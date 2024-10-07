7 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Ekim Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü bir köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle isminin açıklanamadığı öğrenildi.
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan Narin'in katili hala bulunamadı. Ailesinden babası dışında birçok kişinin tutuklandığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bir açıklama yayınlayan Güran ailesi, her gün çıkan farklı haberler nedeniyle saygınlık ve itibarlarının zedelendiğini, bundan dolayı da bu durumun kendilerinde telafisi mümkün olmayan mağduriyet oluşturduğunu belirtti.
Kadın cinayetlerine tepkisini tüm biletleri tükenen konserlerini iptal ederek gösteren Blok3'ün anlamlı açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tüylerini diken diken etti.
Geçtiğimiz günlerde 80 yaşındaki Senem Ç. isimli bir kadın, gece geç saatlerde çöp toplamak için bahçeye girdi. Çalıların arasından gelen sesi 'domuz' sanan 50 yaşındaki S.B., Senem Ç.'yi silah kullanma suretiyle öldürdü. Bu trajik olay sosyal medyada infial yarattı.
Hande Yener'den Genç Kızlara Duygulandıran Destek: "Kimse Sizden Değerli Değil, Ben Her Zaman Yanınızdayım"
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Oğuz Murat Aci’nin Hayatını Kaybettiği Feci Kazanın 112 Kayıtları Ortaya Çıktı: "Hayatım Bitti"
Karadut'un son bölümüne Tayfun'la öpüştüğü için annesinin mezarından toprak yedirilen Zuhal damga vurdu. Bölüme sosyal medyadan tepki yağdı.
Süper Lig'de milli araya girilirken futbolseverler, sosyal medya gelecek hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının fikstürünü değerlendirdi. Bakalım, nasıl yorumlar ortaya çıkmış?
Geçtiğimiz akşam Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla geceye damgasını vuran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafet tercihi de bir o kadar konuşulmuştu. Abdullah ile aynı markanın üstünü öğrendik ki Pınar Deniz de tercih etmiş! Gelin, hangi güzelimize daha çok yakışmış, birlikte bakalım!
Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Şevval Sam, canice hayattan koparılan Ayşenur, İkbal ve nicelerinin kadın cinayetleri hakkında yorum yapmayı reddetti.
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Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta annesine olanları öğrenen Cüneyd kişilik bölünmesi yaşamış ve kendi benliğini kaybetmişti. Bu hafta kendini Levent sanması bir yana, Mira'nın bu durumu sonuna kadar kullanması izleyiciyi kızdırdı.
Galatasaray'da son günlerin eleştirilen ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli yıldızın gönderisinde, kafa karıştıracak ifadeler kullandı.
MasterChef'te eleme gecesine Eda, Nigar, Şirin ve Ezgi'nin yaptığı kural ihlali damga vurmuştu. Şirin yaşananlarla ilgili açıklamasını bir takipçisine verdiği yorum aracılığıyla yaptı.
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