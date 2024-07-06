6 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Temmuz Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şampiyonadaki macerasını noktaladı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, A Milli Takımımızın Hollana ile karşılaştığı maç sırasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili küfürlü tweet attı, gelen tepkiler sonrasında attığı tweeti sildi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Millilerin ortaya koyduğu performans alkış topladı ancak İtalyan Teknik Direktör Montella'ya tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte futbolseverlerin yorumları 👇
A Milli Takımımızın, Hollanda’ya 2-1 yenilerek Euro2024’e veda ettiği maçın sonrasında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler dakikalarca ağladı, futbolcular üzüntülerini gizleyemedi.
A Milli Futbol Takımımızın, Hollanda’ya 2-1 yenilerek Euro2024’e veda ettiği çeyrek final maçı sonrasında Abdülkerim Bardakçı dizlerinin üstüne çökerek isyan etti.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Milli Takımımız, turnuvaya veda etti. Karşılaşmada öne çıkan futbolcularımızdan biri Barış Alper Yılmaz oldu. 24 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un savunmacısı Van Dijk ile verdiği mücadele alkış topladı.
EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik mağlubiyete rağmen oyuncularımız üstün performans sergiledi.
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A Milli Takımımızın Hollanda ile karşılaştığı maçta teknik direktör Vincenzo Montella’nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepkilere neden oldu. İşte Montella’ya yönelik tepki mesajlarından bazıları:
Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Hollanda - Türkiye maçının hakemlerine verdikleri karardan dolayı sosyal medya hesabından isyan paylaşımında bulundu.
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