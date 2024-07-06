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Kırmız Kart Çıkmamıştı: Nevzat Aydın Hollanda - Türkiye Maçının Fransız Hakemine Patladı!

Kırmız Kart Çıkmamıştı: Nevzat Aydın Hollanda - Türkiye Maçının Fransız Hakemine Patladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 23:49

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Hollanda - Türkiye maçının hakemlerine verdikleri karardan dolayı sosyal medya hesabından isyan paylaşımında bulundu.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşılaşıyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısını Samet Akaydin'in 35'te gelen kafa golü ile 1-0 önde kapasak da ikinci yarıda De Vrji ve Gakpo'nun gollerine engel olamadık ve turnuvaya veda ettik.

Müsabakanın ilk yarısını Samet Akaydin'in 35'te gelen kafa golü ile 1-0 önde kapasak da ikinci yarıda De Vrji ve Gakpo'nun gollerine engel olamadık ve turnuvaya veda ettik.

Fransız hakem Clément Turpin'in bazı pozisyonlardaki kararı ise tartışma yarattı.

Fransız hakem Clément Turpin'in bazı pozisyonlardaki kararı ise tartışma yarattı.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Simons'un ilk yarıdaki faulüne kırmızı kart çıkmamasına tepki gösterdi.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Simons'un ilk yarıdaki faulüne kırmızı kart çıkmamasına tepki gösterdi.

Nevzat Aydın'ın paylaşımı 👇

Nevzat Aydın'ın paylaşımı 👇
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Faul pozisyonu 👇

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