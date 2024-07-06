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Arda Güler'in Hollanda Maçındaki Müthiş Performansına Tüm Dünya Hayran Kaldı: "Geleceğin Yıldızı!"

Arda Güler'in Hollanda Maçındaki Müthiş Performansına Tüm Dünya Hayran Kaldı: "Geleceğin Yıldızı!"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.07.2024 - 00:34

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geldi.  2-1'lik mağlubiyete rağmen oyuncularımız üstün performans sergiledi.

Henüz 19 yaşındaki Arda Güler'in performansına ise tüm dünyadan övgü yağdı!

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19 yaşındaki Arda Güler, Hollanda Türkiye maçında muhteşem bir performans sergiledi.

19 yaşındaki Arda Güler, Hollanda Türkiye maçında muhteşem bir performans sergiledi.

Asistiyle Samet Akaydin'i golle buluşturan Arda Güler, maçın ilk dakikalarından itibaren dikkat çekmeyi başardı. Genç yıldızın bu performansı, sosyal medyada karşılıksız kalmadı.

Real Madrid'e dair paylaşımlar yapan bir sayfada, Arda Güler'den "Real Madrid'in ve Türkiye'nin geleceği" diye bahsedildi.

Real Madrid'e dair paylaşımlar yapan bir sayfada, Arda Güler'den "Real Madrid'in ve Türkiye'nin geleceği" diye bahsedildi.
twitter.com

"Arda Güler'den harika bir hareket, zayıf ayağıyla golün asistini yaptı."

"Arda Güler'den harika bir hareket, zayıf ayağıyla golün asistini yaptı."
twitter.com

"Özel bir oyuncu. Real Madrid çok şanslı."

"Özel bir oyuncu. Real Madrid çok şanslı."
twitter.com

"EURO 2024'te 19 yaşındaki Arda Güler: 1 gol, 2 asist, 1 maçın adamı..."

"EURO 2024'te 19 yaşındaki Arda Güler: 1 gol, 2 asist, 1 maçın adamı..."
twitter.com

Türkiye ve Real Madrid'in ellerinde özel bir oyuncu var.

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twitter.com

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twitter.com

Arda Güler'in pırla

"ARDA GULER'İN ELMAS GİBİ BİR SOL AYAĞI VAR!"

"ARDA GULER'İN ELMAS GİBİ BİR SOL AYAĞI VAR!"
twitter.com

"Arda Güler, seni ayakta alkışlıyorum..."

"Arda Güler, seni ayakta alkışlıyorum..."
twitter.com

"Arda Güler, tüm takım arkadaşlarının yanına giderek onları teselli ediyor. Çocuk doğuştan lider."

"Arda Güler, tüm takım arkadaşlarının yanına giderek onları teselli ediyor. Çocuk doğuştan lider."
twitter.com

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