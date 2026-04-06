6 – 12 Nisan 2026 Haftanın Yantrası: Mars Yantra

Mars Yantra; kontrolsüz gücü disipline eden, bastırılmış cesareti uyandıran ve dağınık enerjiyi tek bir hedefe yönlendiren güçlü bir çalışmadır. Sadece bir sembol değil, bir denge mekanizmasıdır. İçsel gücünüzü aktive ederken aynı zamanda aşırıya kaçan tepkilerinizi de dengeler.

Bu yantrayı doğru kullanan kişilerde çok kısa sürede şu değişimler gözlemlenir:

İçsel kararsızlık yerini netliğe bırakır

Erteleme alışkanlığı azalır, harekete geçme isteği artar

İlişkilerde sınır koyma ve kendini ifade etme güçlenir

Ani öfke patlamaları yerini kontrollü güce bırakır

İş hayatında daha net, daha kararlı ve daha görünür bir duruş oluşur

Mars enerjisi doğru çalıştığında kişi hayatında pasif kalan hiçbir alan bırakmaz. Çünkü Mars, “başlatan” enerjidir. Ve doğru aktive edildiğinde sizi bekleyen değil, başlatan tarafa geçirir.

Bu yantra aynı zamanda doğum haritanızdaki diğer gezegenlerin de daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Çünkü Mars dengelendiğinde, irade güçlenir. İrade güçlendiğinde ise diğer tüm potansiyeller aktive olmaya başlar.

Kendinizi daha güçlü, daha net ve daha huzurlu hissetmek istiyorsanız bu çalışma sizin için bir seçenek değil, bir gerekliliktir.

Ancak burada en kritik nokta şudur:

Her yantra herkes için aynı etkiyi vermez.