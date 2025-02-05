5 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı ve aşk dolu anlar için hazırlıklar çoktan başladı! Bu özel günü sevgilileriyle kutlamak isteyenlerin ilk seçeneklerinden biri de konserler olabiliyor. Romantik atmosfer için tercih edilen konserlerin 14 Şubat tarifesi ise olay oldu! Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne alacak Ebru Gündeş'i en önden izlemeni maliyetinin 100 bin TL olduğu örenildi.
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2. Enis Arıkan'ın Ezgi Mola ile kurduğu dostluğu duymayan yoktur... Öyle ki ikili birlikte yer aldığı projeler haricinde de hayatlarının neredeyse her anını birlikte geçiriyordu. Fakat ne olduysa oldu ve geçtiğimiz sene bittiği anlaşılan arkadaşlık bir türlü toparlanamadı. Haliyle ikilinin küsme nedeni de büyük bir merak konusu oldu! Enis Arıkan açıklamalarda bulundu fakat kimseye yeterli gelmedi. Konuşmalarında genellikle Ezgi Mola'ya göndermede bulunduğu düşünülen Arıkan'ın şimdi de Şebnem Bozoklu hakkındaki sözleri de dikkat çekti.
3. Demet Akalın'ın kızı Hira geçtiğimiz gün 11. yaş gününü kutladı. Okan Kurt ve Akalın kızlarına doğum günü partisi düzenledi. Hira'nın doğum gününe katılarak sürpriz yapan isim ise Afra Saraçoğlu oldu! Saraçoğlu'nun partiden paylaşılan kareleri X halkından nasibini aldı!
4. Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, şarkılarıyla ve konserleriyle kendine hayran bırakan Teoman'ı birbirinden tuhaf açıklamalarıyla konuşmaya alıştık. Her röportajı ayrı olay olan sanatçıyı şu sıralar ağızları açık bırakan sözleriyle sık sık anıyoruz. Fakat bu sefer konu başka! Teoman, bir zamanların efsanelerinin sahne aldığı @kemancirockbar isimli sayfanın yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü ismin omuz hizasını geçen saçlarıyla 27 yaşındaki haline gelin birlikte bakalım!
5. Kendisini gündeme dahil olduğu açıklamalarla duymaya alıştığımız Armağan Çağlayan itiraflarıyla gündeme geldi. "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Armağan Çağlayan adından yaptığı açıklamalarla bahsettirdi. Geçtiğimiz sene yakın dostu Metin Arolat'ın ani vefatıyla sarsılan Armağan Çağlayan'ın sözleri yürekleri burktu! Gelin detaylara bakalım...
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6. Sunuculuk kariyeri ile ekranlarda görmeye alıştığımız Çağla Şıkel son günlerde aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda oğlu Kuzey'in aşk yaşamaya başladığı öğrenilmiş, Şıkel'in tepkisi ise olay olmuştu. Oğlunun ilişkisiyle birlikte gözleri kendine çeviren, açıklamalarıyla gündeme oturan ünlü isme "Diyelim ki oğlun bir kıza körkütük aşık oldu, kıskanır mısın?" sorusu yöneltildi. Şıkel'in cevabı ne olmuş gelin birlikte bakalım!
7. Beynine pıhtı atması sonucu 9 aydır hastanede tedavi gören Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. İş insanı Mithat Erdem, usta sanatçıdan haber getirdi. Hastaneden paylaşım yapan Erdem, Kadir İnanır'ın son halini paylaştı. Son durumu hakkında iyi haberler getiren Erdem'in o paylaşımına gelin birlikte bakalım...
8. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur vefatının ardından 3 milyar TL'lik uçuk servetiyle gündeme oturmuştu. Her bir çocuğuna 600 milyon TL kalacağı iddia edilen Ferdi Tayfur'un vasiyet açıklaması cenazede kızı Tuğçe Tayfur'la kavga eden yeğeni Şirin Gözalıcı'dan geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
9. Geçtiğimiz aylarda da cinsiyet geçiş sürecini tamamlayarak Arya Bektaş ismini kullanmaya başlayan fenomen, Türkiye'nin en başarılı makyaj artistlerinden biri olarak öne çıkıyor biliyorsunuz. Fakat son birkaç gündür hiç olmadığı kadar magazinin içinde kendisi! Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce şarkıcı Sefo'yla arasında oldukça tatsız bir muhabbet geçen Arya Bektaş'a "erkek arkadaşım" diye hitap edilmesi canını sıkmıştı. Geçtiğimiz gün de Arjantinli bir modelle aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Arya Bektaş hem aşk iddiasını doğruladı hem de Sefo'ya fena laf çarptı!
10. Sosyal medyada oldukça aktif, tıpkı atarlı giderli şarkılarında olduğu gibi özel hayatında da sivri dilini sık sık kullanan şarkıcı Demet Akalın, X'te @cicilendin hesabının Sibil Çetinkaya eleştirisinin altında bitiverdi. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın tanıttığı ve önerdiği ürünleri aslında hayatında kullanmadığını iddia eden @cicilendiniz'e cevap veren Akalın, "zaten niye kullanayım kızın yüzü puf böreği gibi şiş" diyerek oldukça çirkin ve ağır bir yorumda bulundu. Gelin, yaşananlara beraber bakalım!
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11. 2 Ocak'ta kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatından sonra önce mirası sonra da vasiyetinin ne olduğu sorusu gündem olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde cenazede de Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'la tartışma yaşayan yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Vasiyet açıklamasına dahil edilmeyen Tuğçe Tayfur, yanına babasının 15 yıl sonra kabul edip gözünü ameliyat ettirdiği abisi Timur Turanbayburt'u da alarak "yeğenlerden" gelen duyuruya isyan etti. Özellikle Şirin Gözalıcı'ya sert çıkan Tuğçe Tayfur sinirlerine hakim olamadı.
12. Orhan Gencebay'ın biricik eşi, kıymetlisi Sevim Emre Gencebay'ı özellikle son zamanlarda paylaştığı pozlarla konuşuyoruz biliyorsunuz. Efektin ve photoshop'un içinden geçerek kendini gencecik bir kız gibi gösteren Sevim Emre, estetik yaptırdığını da filtre kullandığını da katiyen kabul etmiyor. Hatta bu tarz açıklamalar yapıldığında veya sorusu sorulduğunda epey öfkeleniyor. Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Sevim Emre, yanlışlıkla kendi kendini ifşaladı. Hiç efekt ve filtre olmadan en doğal haliyle anlık gözüken Sevim Emre'nin gerçek halini @nurmagazins hesabı yakaladı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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