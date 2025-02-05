Sevgililer Günü'nde Sahneye Çıkacak Ebru Gündeş'in Konser Ücreti Cep Yaktı!
Sevgililer Günü'nde Sahneye Çıkacak Ebru Gündeş'in Konser Ücreti Cep Yaktı!
Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı ve aşk dolu anlar için hazırlıklar çoktan başladı! Bu özel günü sevgilileriyle kutlamak isteyenlerin ilk seçeneklerinden biri de konserler olabiliyor. Romantik atmosfer için tercih edilen konserlerin 14 Şubat tarifesi ise olay oldu!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne alacak Ebru Gündeş'i en önden izlemeni maliyetinin 100 bin TL olduğu örenildi.
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O Ses Türkiye Yarışması'nda jüri koltuğunda uzun yıllardır izlediğimiz Ebru Gündeş zaman zaman özel hayatındaki gelişmelerle birlikte magazin dünyasında görmeye alıştığımız isimlerden biri.
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Sahneleri ve yürek yakan şarkılarıyla sevenlerine her seferinde keyifli anlar yaşatmayı başaran şarkıcı müzik dünyasında da kendini kanıtlamayı başarmış sanatçılarımızdan.
Geçtiğimiz haftalarda gündeme Reza Zarrab'la kızları Alara'ya bıraktığı milyonluk servetle gündeme gelen Ebru Gündeş o meblağ ile birlikte ağızların açık kalmasına neden olmuş ve gündemden uzun süre düşmemişti.
Kendisi bu sefer de konser ücretiyle ağzıları açık bıraktı! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne alacak Ebru Gündeş'in konser ücreti dudak uçuklattı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, sanatçıyı 14 Şubat günü en önden izlemenin bedelinin 100 bin TL olduğu öğrenilirken bilet fiyatlarının arkaya doğru sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL şeklinde değiştiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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