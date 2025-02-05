Sevgililer Günü'nde Sahneye Çıkacak Ebru Gündeş'in Konser Ücreti Cep Yaktı!

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı ve aşk dolu anlar için hazırlıklar çoktan başladı! Bu özel günü sevgilileriyle kutlamak isteyenlerin ilk seçeneklerinden biri de konserler olabiliyor. Romantik atmosfer için tercih edilen konserlerin 14 Şubat tarifesi ise olay oldu!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne alacak Ebru Gündeş'i en önden izlemeni maliyetinin 100 bin TL olduğu örenildi.