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Gençlik Yıllarından Eser Kalmamış: Teoman'ın 27 Yaşındaki Uzun Saçlı Halini Görmelisiniz!

Gençlik Yıllarından Eser Kalmamış: Teoman'ın 27 Yaşındaki Uzun Saçlı Halini Görmelisiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2025 - 11:58

Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, şarkılarıyla ve konserleriyle kendine hayran bırakan Teoman'ı birbirinden tuhaf açıklamalarıyla konuşmaya alıştık. Her röportajı ayrı olay olan sanatçıyı şu sıralar ağızları açık bırakan sözleriyle sık sık anıyoruz.

Fakat bu sefer konu başka! Teoman, bir zamanların efsanelerinin sahne aldığı @kemancirockbar isimli sayfanın yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü ismin omuz hizasını geçen saçlarıyla 27 yaşındaki haline gelin birlikte bakalım!

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Rock müziğin efsane isimlerinden biri olan Teoman'ı şimdilerde akıl sır erdirilemeyen açıklamalarıyla konuşur olduk bildiğiniz gibi.

Rock müziğin efsane isimlerinden biri olan Teoman'ı şimdilerde akıl sır erdirilemeyen açıklamalarıyla konuşur olduk bildiğiniz gibi.

Neredeyse her hafta başka bir açıklamasıyla manşetlerde gördüğümüz isim geçtiğimiz günlerde yaptığı "babalık" açıklamlarıyla gündeme oturmuştu.

Neredeyse her hafta başka bir açıklamasıyla manşetlerde gördüğümüz isim geçtiğimiz günlerde yaptığı "babalık" açıklamlarıyla gündeme oturmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Fakat bu sefer kendisini konuşmamızın nedeni başka... Teoman'ın gençlik yıllarına gidiyoruz! Kemancı Rock Bar'da birçok efsane isim gibi sahne alan Teoman'ın gençlik yıllarındaki hali gündem oldu.

Fakat bu sefer kendisini konuşmamızın nedeni başka... Teoman'ın gençlik yıllarına gidiyoruz! Kemancı Rock Bar'da birçok efsane isim gibi sahne alan Teoman'ın gençlik yıllarındaki hali gündem oldu.

@kemancirockbar isimli hesabın paylaştığı bu kare Teoman'ın omuzlarına değen saçlarını yeniden gün yüzüne çıkardı!

@kemancirockbar isimli hesabın paylaştığı bu kare Teoman'ın omuzlarına değen saçlarını yeniden gün yüzüne çıkardı!

1994 yılında çekilen fotoğrafta Indians grubu üyeleri Burak Kulaksızoğlu, Arbak Dal, Serdar Öztop ve 27 yaşındaki Teoman'ın yer aldığı görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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