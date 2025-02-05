Gençlik Yıllarından Eser Kalmamış: Teoman'ın 27 Yaşındaki Uzun Saçlı Halini Görmelisiniz!
Gençlik Yıllarından Eser Kalmamış: Teoman'ın 27 Yaşındaki Uzun Saçlı Halini Görmelisiniz!
Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, şarkılarıyla ve konserleriyle kendine hayran bırakan Teoman'ı birbirinden tuhaf açıklamalarıyla konuşmaya alıştık. Her röportajı ayrı olay olan sanatçıyı şu sıralar ağızları açık bırakan sözleriyle sık sık anıyoruz.
Fakat bu sefer konu başka! Teoman, bir zamanların efsanelerinin sahne aldığı @kemancirockbar isimli sayfanın yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü ismin omuz hizasını geçen saçlarıyla 27 yaşındaki haline gelin birlikte bakalım!
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Rock müziğin efsane isimlerinden biri olan Teoman'ı şimdilerde akıl sır erdirilemeyen açıklamalarıyla konuşur olduk bildiğiniz gibi.
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Neredeyse her hafta başka bir açıklamasıyla manşetlerde gördüğümüz isim geçtiğimiz günlerde yaptığı "babalık" açıklamlarıyla gündeme oturmuştu.
Fakat bu sefer kendisini konuşmamızın nedeni başka... Teoman'ın gençlik yıllarına gidiyoruz! Kemancı Rock Bar'da birçok efsane isim gibi sahne alan Teoman'ın gençlik yıllarındaki hali gündem oldu.
@kemancirockbar isimli hesabın paylaştığı bu kare Teoman'ın omuzlarına değen saçlarını yeniden gün yüzüne çıkardı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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